Dünya Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyandan Paşinyana ret
ASYA

Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan'dan Paşinyan'a ret

Ermenistan'daki krizde yeni perde açıldı. Ordu Başbakan Paşinyan'ın istifasını istedi, Paşinyan Genelkurmay Başkanı'nı görevden aldı. Ancak Cumhurbaşkanı Sarkisyan söz konusu belgeyi imzalamadı.

Haber Merkezi Reuters
Sarkisyan ve Paşinyan
Sarkisyan ve Paşinyan

Dağlık Karabağ savaşındaki hezimetin ardından suların durulmadığı Ermenistan'da, hafta içi ordunun Başbakan Nikol Paşinyan'ın istifasını istemesiyle büyük bir kriz patlak verdi. Bir darbe girişimiyle karşı karşıya olduğunu belirten Başbakan Paşinyan, Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan'ı görevden alarak orduya yanıt verdi.

  • Hem iktidar hem de muhaliflerin sokaklara indiği ülkede Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan'ın kararı bekleniyordu. Sarkisyan, Paşinyan'ın talebini reddetti ve Genelkurmay Başkanı'nı görevden alan kararnameyi imzalamadı.

Ermenistan'da siyasi kriz

Ülkedeki tüm siyasi aktörlerle görüşmeler yapan Cumhurbaşkanı Sarkisyan, hafta içinde Genelkurmay Başkanı Gasparyan'la da bir araya gelmişti. Yerel medya, Ermenistan'daki siyasi krizde yeni ve büyük bir adım atıldığı yorumunu yapıyor.

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Darbe girişiminin ardından Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın istifasını isteyenlerle Paşinyan destekçileri aynı anda sokaklara döküldü. Erivan'ın birçok yerinde iki grup arasında çatışmalar yaşandı.


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