Ermenistan’ın eski başbakanından Paşinyan’a istifa çağrısı

Ermenistan’ın eski Başbakanı Vazgen Manukyan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ı istifaya çağırdı.

“Utanç verici günler yaşıyoruz”

Azerbaycan24'ün haberine göre, Ermenistan’ın ‘utanç verici’ ve ‘yıkıcı günler’ yaşadığını belirten Manukyan, “Sadece Karabağ değil, aynı zamanda Ermenistan ve Ermenilerin geleceği de tehlikede. Durumu değiştirmek mümkün mü? Evet! Ancak mevcut hükümetle değil. Ne yapalım? Bu hükümet istifa etmeli” dedi.

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“Her şeyi kaybedebiliriz”

Hükümetin tüm gücünü orduya devretmesi gerektiğini de söyleyen Manukyan, “Ülkeye yıkıcı darbeler vurmadan bunu gönüllü olarak yapmalılar. Bütün iktidarı ele geçiren ordu, mevcut savaş durumu için gerekli önlemleri almalı ve Karabağ ile ortak bir ‘Savunma Komitesi’ kurmalıdır. Kurtuluşun tek yolu budur. Aksi takdirde her şeyi kaybedebiliriz” ifadelerini kullandı.

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OYNAT 01:51 Cephedeki Ermenistan askerleri isyan etti: Bizi burada bırakıp gittiler, üç gündür açız Ermenistan cephesinden yenilgi haberleri gelmeye devam ederken, paylaşılan bir video Ermenistan askerlerinin içler acısı halini gözler önüne serdi. Askerler 'Bizi burada bırakıp gittiler. Üç gündür yemek yok, kimsenin bizi umursadığı yok' diyerek isyan etti. BiP'te paylaş

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