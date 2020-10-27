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Dünya Ermenistanın eski başbakanından Paşinyana istifa çağrısı
ASYA

Ermenistan’ın eski başbakanından Paşinyan’a istifa çağrısı

Ermenistan'ın eski Başbakanı Vazgen Manukyan, Nikol Paşinyan'ı istifaya çağırdı. Ermenistan tarihinin utanç verici ve yıkıcı sayfalarından birini yaşadıklarını belirten Manukyan, "Sadece Karabağ değil, Ermenistan ve Ermenilerin geleceği de tehdit altında" dedi.

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Eski Ermenistan Başbakanı Vazgen Manukyan
Eski Ermenistan Başbakanı Vazgen Manukyan

Ermenistan’ın eski Başbakanı Vazgen Manukyan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ı istifaya çağırdı.

“Utanç verici günler yaşıyoruz”

Azerbaycan24'ün haberine göre, Ermenistan’ın ‘utanç verici’ ve ‘yıkıcı günler’ yaşadığını belirten Manukyan, “Sadece Karabağ değil, aynı zamanda Ermenistan ve Ermenilerin geleceği de tehlikede. Durumu değiştirmek mümkün mü? Evet! Ancak mevcut hükümetle değil. Ne yapalım? Bu hükümet istifa etmeli” dedi.

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“Her şeyi kaybedebiliriz”

Hükümetin tüm gücünü orduya devretmesi gerektiğini de söyleyen Manukyan, “Ülkeye yıkıcı darbeler vurmadan bunu gönüllü olarak yapmalılar. Bütün iktidarı ele geçiren ordu, mevcut savaş durumu için gerekli önlemleri almalı ve Karabağ ile ortak bir ‘Savunma Komitesi’ kurmalıdır. Kurtuluşun tek yolu budur. Aksi takdirde her şeyi kaybedebiliriz” ifadelerini kullandı.

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