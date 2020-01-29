Esed en büyük ilçeyi işgal etti

Esed rejimi ordusu ve İran destekli yabancı terörist gruplardan oluşan rejim güçleri, İdlib’in güneyi ve güneydoğusunda karadan ilerlemeye devam ediyor. Muhalif ve rejim karşıtı silahlı gruplar ile rejim güçleri arasında uzun süren şiddetli çatışmaların ardından, Maar’ed Numan ilçe merkezi ve merkezi çevreleyen 15 yerleşim, rejim tarafından ele geçirildi. Sivillerin boşalttığı ilçeden muhalifler de çekildi.

Bölge haritası

İRAN, RUSYA VE ESED SALDIRIYOR

Rusya’nın hava desteğini alan rejim güçleri, Hamidiyye, Bsida, Kefer Basin, Babolin, Es Salihiyye, Dar es-Selam, Deyr Garbi, Tkad, Sıhyan, Maarhatat, Babila, Kahira, Masaran, Dana ve Kefer Ruma’yı alarak, Maar’ed Numan ilçe merkezini kuşattı.

İDLİB’İN EN STRATEJİK İLÇESİ

İdlib’in en büyük ilçesi Maar’ed Numan, Ekim 2012’de muhaliflerin eline geçti. İç savaş öncesi ilçede yaşayan 300 bin civarı sivil, rejim ve destekçilerinin Kasım 2019’dan bu yana düzenlediği saldırılar neticesinde göç etti. İdlib’in güneyinde, il merkezine 40 kilometre mesafede yer alan ilçe, Osmanlı döneminden han, cami ve medrese gibi yapıların bulunduğu tarihi bir yerleşim olarak biliniyor. Halep - İdlib - Hama - Humus - Şam üzerinden Ürdün’e kadar uzanan ve ilçenin içinden geçen M5 karayolu, Maar’ed Numan’ın stratejik önemini artırıyor.

ASTANA VE SOÇİ’YE UYMUYORLAR

Suriye’nin kuzeybatısındaki İdlib ili neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin ve rejim karşıtı silahlı grupların kalesi niteliğinde bulunuyor. İç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib’in merkezi, 2015’te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor. Türkiye, Rusya ve İran’ın katıldığı 4-5 Mayıs 2017’deki Astana toplantısında, İdlib ili ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam’daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 “gerginliği azaltma bölgesi” oluşturuldu.

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24 saate 39 bin sivil

Siviller bölgeyi terk etmeye başladı.

Suriye’de Esad rejimi ve destekçilerinin yoğun saldırıları nedeniyle evlerini terk edip, Türkiye sınırındaki güvenli bölgelere göç eden sivillerin sayısı son 24 saatte gelen 39 bin sivil ile 600 bine ulaştı. Rejim ve destekçileri tarafından İdlib kenti ile kırsalına havadan ve karadan yapılan saldırılar devam ederken, son 24 saatte 39 bin kişi daha yaşadıkları yerleri terk ederek, Türkiye sınırına yakın güvenli bölgelere göç etti. Geçen kasım ayından bu yana Türkiye sınırına yakın bölgelere gelenlerin sayısı son verilerle birlikte 600 bine dayandı. Saldırılar nedeniyle bulabildikleri ulaşım araçları ile yollara düşen Suriyeliler, daha çok Türkiye sınırı hattındaki kamplar bölgesi ile Türk Silahlı Kuvvetleri’nin terörden arındırdığı Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgesine sığınıyor. Siviller kurdukları çadırlarda hayata tutunmaya çalışıyor.

MSB’DEN AÇIKLAMA: VURURUZ

Milli Savunma Bakanlığı’ndan (MSB) yapılan yazılı açıklamada, rejimin, 12 Ocak 2020 tarihli ateşkes ilanına rağmen İdlib’de havadan ve karadan saldırılarla masum sivilleri katletmeye, yüz binlerce insanın kış şartlarında evlerini zorla terk ve göç etmesine ve büyük bir insanlık trajedisine neden olmaya devam ettiği kaydedildi. Açıklamada, “Astana ve Soçi mutabakatları kapsamında görev yapan gözlem ve kontrol noktalarımızın güvenliğini tehlikeye atacak her türlü girişime meşru müdafaa çerçevesinde en sert şekilde tereddütsüz karşılık verilecek ve mukabele edilecektir” ifadelerine yer verildi.