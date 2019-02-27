Esed krizi

Önceki gün gece saatlerinde Instagram hesabından yayınladığı bir mesajla görevinden istifa ettiğini açıklayan İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif’in, Şam rejimi lideri Beşşar Esed’in Tahran ziyaretinden haberdar edilmediği ortaya çıktı.

İran’da yayın yapan “Entekhab” sitesinin haberine göre Cevad Zarif, site muhabirinin sorusuna kısa mesajla verdiği cevapta, “Bugün yapılan görüşmelerdeki fotoğraflardan sonra Cevad Zarif’in Dışişleri Bakanı olarak artık dünyada itibarı yoktur” ifadelerini kullandı.

Uzun zamandır İran Devrim Muhafızları Kudüs Güçleri Komutanı Kasım Süleymani ile dış politika üzerinde yetki mücadelesi veren Zarif için Esed ziyaretinin bardağı taşıran son damla olduğu değerlendiriliyor. Kasım Süleymani’nin Ortadoğu bölgesinde artan gücünün İran Dışişleri Bakanlığı’nda rahatsızlığa sebep olduğu biliniyor.

Şam rejimi lideri Esed’in İran’ı ziyaretinde Kudüs Güçleri komutanı Kasım Süleymani bizzat yer alırken, Cevad Zarif Washington’da temaslarda bulunuyordu.

ÖLÜMCÜL ZEHİR MESAJI

Cevad Zarif görevden istifası sonrası yaptığı ilk açıklamada da, İran Devrim Muhafızları ile Dışişleri Bakanlığı arasındaki mücadeleye ilişkin üstü kapalı mesaj verdi. 2015’teki tarihi nükleer anlaşmanın mimarı olan Zarif, Cumhuri İslam gazetesine demecinde, istifasının arka planında iç baskının olduğunu ima etti.

Zarif, “Önce dış politikamızı parti ve fraksiyon kavgasından kurtarmalıyız. Dış politika için “ölümcül zehir” parti ve fraksiyon kavgası meselesi haline gelmesidir” ifadelerini kullandı. İran merkezli “Arya” haber sitesine de konuşan Zarif, “İstifam, dış ilişkilerde Dışişleri Bakanlığının itibarı ve konumunu korumak içindir. Bunu İran’ın ulusal güvenlik unsurlarından biri kabul ediyorum” dedi.

Kişisel bir kırgınlığının olmadığını söyleyen Zarif, “Dışişleri Bakanı olarak, ulusal çıkarlar ve ülkenin iktidarı için Dışişleri Bakanlığının konumuna riayet edilmemesine tepki göstermeliydim” ifadelerini kullandı.

Ruhani kabul etmedi

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin ise Cevad Zarif'in istifasını kabul etmediği açıklandı. İran Meclisi'ndeki 150 milletvekilinin de imza toplayarak, Ruhani'ye, Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in istifasını kabul etmemesine ilişkin bir mektup gönderdiği belirtildi.