Dünya Esed krizi
ORTADOĞU

Esed bardağı taşırdı

Esed krizi

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif’in görevinden istifa kararının arkasında Beşşar Esed’in Tahran ziyaretinden haberdar edilmemesi çıktı. Esed’in İran dini lideri Hamaney ile görüşmesinde Kasım Süleymani bizzat yer alırken, Zarif Washington’da temaslarda bulunuyordu. Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ise Zarif’in istifasını kabul etmediğini açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Şam rejimi lideri Esed’in İran’ı ziyaretinde Kudüs Güçleri komutanı Kasım Süleymani bizzat yer aldı.
Şam rejimi lideri Esed’in İran’ı ziyaretinde Kudüs Güçleri komutanı Kasım Süleymani bizzat yer aldı.

Önceki gün gece saatlerinde Instagram hesabından yayınladığı bir mesajla görevinden istifa ettiğini açıklayan İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif’in, Şam rejimi lideri Beşşar Esed’in Tahran ziyaretinden haberdar edilmediği ortaya çıktı.

İran’da yayın yapan “Entekhab” sitesinin haberine göre Cevad Zarif, site muhabirinin sorusuna kısa mesajla verdiği cevapta, “Bugün yapılan görüşmelerdeki fotoğraflardan sonra Cevad Zarif’in Dışişleri Bakanı olarak artık dünyada itibarı yoktur” ifadelerini kullandı.

Uzun zamandır İran Devrim Muhafızları Kudüs Güçleri Komutanı Kasım Süleymani ile dış politika üzerinde yetki mücadelesi veren Zarif için Esed ziyaretinin bardağı taşıran son damla olduğu değerlendiriliyor. Kasım Süleymani’nin Ortadoğu bölgesinde artan gücünün İran Dışişleri Bakanlığı’nda rahatsızlığa sebep olduğu biliniyor.

Şam rejimi lideri Esed’in İran’ı ziyaretinde Kudüs Güçleri komutanı Kasım Süleymani bizzat yer alırken, Cevad Zarif Washington’da temaslarda bulunuyordu.

ÖLÜMCÜL ZEHİR MESAJI

Cevad Zarif görevden istifası sonrası yaptığı ilk açıklamada da, İran Devrim Muhafızları ile Dışişleri Bakanlığı arasındaki mücadeleye ilişkin üstü kapalı mesaj verdi. 2015’teki tarihi nükleer anlaşmanın mimarı olan Zarif, Cumhuri İslam gazetesine demecinde, istifasının arka planında iç baskının olduğunu ima etti.

  • Zarif, “Önce dış politikamızı parti ve fraksiyon kavgasından kurtarmalıyız. Dış politika için “ölümcül zehir” parti ve fraksiyon kavgası meselesi haline gelmesidir” ifadelerini kullandı. İran merkezli “Arya” haber sitesine de konuşan Zarif, “İstifam, dış ilişkilerde Dışişleri Bakanlığının itibarı ve konumunu korumak içindir. Bunu İran’ın ulusal güvenlik unsurlarından biri kabul ediyorum” dedi.

Kişisel bir kırgınlığının olmadığını söyleyen Zarif, “Dışişleri Bakanı olarak, ulusal çıkarlar ve ülkenin iktidarı için Dışişleri Bakanlığının konumuna riayet edilmemesine tepki göstermeliydim” ifadelerini kullandı.

Ruhani kabul etmedi

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin ise Cevad Zarif'in istifasını kabul etmediği açıklandı. İran Meclisi'ndeki 150 milletvekilinin de imza toplayarak, Ruhani'ye, Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in istifasını kabul etmemesine ilişkin bir mektup gönderdiği belirtildi.

Bay Kemal SGK’yı batırmak istiyor
GÜNDEM
Bay Kemal SGK’yı batırmak istiyor
Bu muhalefet terörün piyonu

Bu muhalefet terörün piyonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörle işbirliği yapan partileri uyardı.
Bay Kemal SGK’yı batırmak istiyor

Bay Kemal SGK’yı batırmak istiyor

CHP finansöründeki EYT'lilerin istekleri SGK'yı felce uğratır.
28 Şubat tarihe gömüldü

28 Şubat tarihe gömüldü

Bin yıl sürecek denilen darbe birkaç yılda çöktü.
CHP çöpe battı

CHP çöpe battı

1990'lı yılları aratmayan görüntüler oluştu.
Bu dünyada adalet görmedik

Bu dünyada adalet görmedik

Mısır'da idam edilen gençlerin anneleri konuştu.
Erbakan yol gösteriyor

Erbakan yol gösteriyor

Erbakan'ın fikir ve idealleri rehber oluyor.
Selahattin Gürkan projelerini Yeni Şafaka anlattı.

Selahattin Gürkan projelerini Yeni Şafaka anlattı.
Buca krizi tırmanıyor

Buca krizi tırmanıyor

İş dünyasından istihdam çağrısı

İş dünyasından istihdam çağrısı

Sizi açtığınız çukurlara gömdük

Sizi açtığınız çukurlara gömdük

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında soruları yanıtladı.
Kupada büyük sürpriz

Kupada büyük sürpriz

1. Lig ekibi ​Ümraniye, Trabzonspor'u eleyerek yarı finale yükseldi.
AB ikiyüzlülüğüntarihini yazmıştır

AB ikiyüzlülüğüntarihini yazmıştır

​Erdoğan, idamlar sonrası Sisi ile poz veren siyasetçileri eleştirdi.
TSKdan dev tatbikat

TSKdan dev tatbikat

​Cumhuriyet tarihinin en büyük deniz tatbikatı bugün başlıyor.
Ankaraya geliyor

Ankaraya geliyor

Trump'ın danışmanı Kushner, hazırladığı barış planını sunacak.
Terörle ittifak halindeler

Terörle ittifak halindeler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzincan'da muhalefete tepki gösterdi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.