Esed okul yolunda katletti

Esed rejiminin İdlib’in Eriha ilçesinde düzenlediği katliamdan geriye hüzün ve gözyaşı kaldı. Saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 11’e, ağır yaralıların sayısı 40’a yükseldi. Kentin çevresinde bombalamalar ve saldırılar devam ederken katliamın kurbanlarından geriye yürek yakan hikayeler kaldı.

İbrahim Eminn

20 lira yevmiye için çalışıyordu

Saldırıda hayatını kaybeden 13 yaşındaki İbrahim Emin, 20 lira yevmiye için çalışırken bombaların hedefi oldu. İbrahim Emin’in gazeteci olan amcasının oğlu Ahmet Emin yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: “Amcamın oğlu İbrahim orada bir dükkanda çalışıyordu. Ailesine yardım edebilmek için günlük sadece 20 lira kazandığı bir işe girmişti. Çok fazla yaralı vardı. İbrahim de ağır yaralıydı. Hastaneye ulaştığımızda şehit olmuştu. Okula, alışverişe, işine gidenler, İbrahim gibi ekmek parası kazanan masumları katlettiler.”

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İkizleri ölüm ayırdı

Maarat al-Numan şehrinden yerinden edilmiş bir çocuk olan Ali Aboud henüz 10 yaşında. Ali ve ikiz kardeşi sabah okula giderken bombardımana yakalandılar. Kardeşi Ömer şehit oldu ve Ali’nin sol bacağı koptu. Öğretmen Kamer Hafız Bilal, Filistinli idi ve uzun yıllardır Eriha’da yaşıyordu. 28 yaşındaki genç öğretmen şehit olmadan bir gece önce sosyal medya hesabında yaşadığı sıkıntılardan kurtulup uzun bir yolculuğa çıkmak istediğini yazması ardında kalanları derinden üzdü.

Okul yolunda can verdiler

12 yaşındaki Rimas El-Hasan’ı her sabah babası okula götürüyordu. Saldırıda küçük kız ve babası Yusuf Muhammed Cemal Hasan hayatını kaybetti. Rimas’ı hastaneye taşıyan sağlık görevlisi Mona’nın, “Suçu sadece okula gitmekti. Masum kurbanlar için adalet ne zaman gelecek?” diye isyan etti.

Yaşıyor ama artık yetim

Saldırıda yaralanan 40’tan fazla sivil var. Beş yaşındaki Zehra onlardan biri. Babası ve kuzeniyle çarşıya alışverişe giden Zehra’nın durumu ağır değil. Fakat babası şehit oldu ve kuzeni ağır yaralandı.

DÜNYA Esed rejiminin İdlib'in Eriha ilçesinde bir pazar yerine saldırı düzenledi: 10 sivil öldü, 35 sivil yaralandı