Dünya Esed vuruyor siviller kaçıyor
ORTADOĞU

Esed vuruyor siviller kaçıyor

Suriye’de Esed rejimi, Ankara-Moskova-Tahran arasındaki İdlib mutabakatını ihlal ederek kentin özellikle güney kesimlerini son 4 aydır yoğun biçimde bombalıyor.

Yasemin Asan Yeni Şafak
Esed rejiminin saldırısında yaralanan ve kaçmaya çalışan siviller
Esed rejiminin saldırısında yaralanan ve kaçmaya çalışan siviller

Suriye’de Esed rejimi, Ankara-Moskova-Tahran arasındaki İdlib mutabakatını ihlal ederek kentin özellikle güney kesimlerini son 4 aydır yoğun biçimde bombalıyor. Rejimin katliam yaptığı İdlib’deki son durum Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) raporunda yer aldı. Havadan ve karadan bombaların yağdığı kentte mayıs ayından beri çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere 500’ün üzerinde sivil can verdi, binlerce kişi de yaralandı. Rusya ve İran destekli rejimin füze ve havan toplarıyla gerçekleştirdiği saldırılar sonucu pazar yerleri, hastane, okul, cami ve altyapı tesisleri yerlebir edildi. Bir türlü bitmeyen kaos, can pazarının yaşandığı bölgeye insani yardımların ulaşması da engelledi.

YARDIM BEKLİYORLAR

İdlib'te saldırı anı

İdlib’de 1 Mayıs tarihinden bu yana saldırılar sonucu 400 binden fazla kişi evini bırakarak Türkiye sınırına doğru kaçtı. Daha önce Hama, Humus ya da Halep gibi kentlerden kaçarak İdlib’e sığınan 600 bine yakın Suriyeli de aynı zaman dilimi içerisinde bir kez daha yer değiştirmek zorunda kaldı. Genellikle Türkiye sınırına yakın alanlara gelen insanlar derme çatma sığınaklarda yaşamını sürdürmeye çalışıyor. 10 kişiden 7’sinin kadın ve çocuk olduğu bu ortamda yüzbinlerce insan hayatta kalmak için yardım bekliyor. Sadece son birkaç aydır 100’e yakın okulun tahrip edildiği İdlib genelinde 150 bin çocuk, eğitim hakkından uzak kalıyor. Bölgede çok sayıda geçici okula ihtiyaç duyuluyor.

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