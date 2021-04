Esed'in derin krizi: Bir kilo et memur maaşını geçti​ Esed'in derin krizi: Bir kilo et memur maaşını geçti Suriye’deki Esed rejimi 10 yıldır devam eden iç savaşın en derin krizini yaşıyor. ABD’nin yaptırımları, PKK’nın petrol bölgelerini işgali ve rejimin ateşkese rağmen yeni cepheler açması ekonomik çöküş getirdi. 3 bin 500 Suriye Lirası’nın 1 dolar ettiği ülkede 50 bin lira maaş kazanan memurlar bu parayla 1 kg et bile alamıyor. Etin kilosu Şam’da 60 bin lirayı buluyor. Ekmeğin paketi de 3 bin lira ve kıtlık kapıda.

Hamza Hıdır 11 Nisan 2021, 01:10 Son Güncelleme: 11 Nisan 2021, 01:16 Yeni Şafak