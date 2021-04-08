Dünya İsrail Suriyeye karadan da girmiş
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İsrail Suriye’ye karadan da girmiş

İsrail Suriye’ye karadan da girmiş

İsrail işgal ordusuna ait özel güçlerin Suriye topraklarına bir kara operasyonu düzenlendiği ortaya çıktı. İsrail Today gazetesi, yıllar sonra ilk kez gerçekleştirilen bu gizli harekatın ayrıntılarına yer verdi.

Hatice Saka Yeni Şafak
İsrail Suriye’ye karadan da girmiş
Fotoğraf: Arşiv

İsrail işgal ordusuna ait özel güçlerin Suriye topraklarına bir kara operasyonu düzenlendiği ortaya çıktı. İsrail Today gazetesi, yıllar sonra ilk kez gerçekleştirilen bu gizli harekatın ayrıntılarına yer verdi. 2020 yılının Temmuz ayında İsrail ve Suriye sınırındaki ‘ayrılık bölgesinde’ gerçekleştirilen kara operasyonunda Suriye rejimine ait karakollar hedef alındı. İsrail saldırıya gerekçe olarak da askeri harekat yasağının geçerli olduğu ayrılık bölgesine yakın rejimin tüm uyarılara rağmen karakollar inşa etmesini gösterdi.

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İNŞAATI DURDURUN DEMİŞTİK

  • Gazeteye konuşan kaynaklar, Birleşmiş Milletler aracılığıyla Suriyeli yetkililerden inşaatları durdurması yönündeki taleplerinin dikkate alınmadığına vurgu yaptılar. Dört ayın ardından binalar tamamlandığında karadan bir saldırı yapmaya karar verdiklerini ifade ettiler. İsrail’in alanı havadan yok etme seçeneğine rağmen düşmanlarına mesajlarını net iletmek için operasyonu hayata geçirdikleri belirtildi.

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BAŞARISIZLIK SAVAŞ BAŞLATIRDI

Harekatı gerçekleştiren müfrezenin komutanı Teğmen Eldad Yagur, yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Bu görev için Golani Tugayı’nın 12. Taburu seçildi. Bir buçuk ay boyunca hazırlık yapıldı ve son onayı yola çıkmadan kısa bir süre önce aldık. Askerler ve mühendislik birimi de dahil olmak üzere 18 kişi sınırdan 1200 metre mesafe uzaktaki hedefe ulaştı. Arkalarında ise olası bir tehlike için havada ve karada büyük kuvvetler hazır bulundu.” Patlayıcıların kullandığı bir operasyonun başarısız olması halinde tüm bölgenin savaşa sürüklenebileceğini öne süren İsrailli teğmen, “Bölgedeki iletişimi kestikten sonra güvenli bir mesafede patlayılcar ateşlendi. Hedef imha edildi ve tüm kuvvet güvenli bir şekilde İsrail’e döndü “dedi.

MESAJ ULAŞTI!

  • İsrail Today gazetesine konuşan bir meclis yetkilisi ise “caydırıcı mesajımız ulaştı ve yeni merkez inşa edilmedi” ifadesini kullandı.
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