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Dünya

Eşeğiyle Gazzelilere su dağıtıyor

İşgalci güç İsrail’in Gazze’ye yönelik insanlık dışı elektrik, su ve yakıt ambargosu sürerken, Gazzeliler insani ihtiyaçlarını edinmek için birçok farklı yola başvuruyor.

Dış Haberler
04:00 . 18/10/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Cemil El-Karoubi

Cemil El-Karoubi

Cemil El-Karoubi isimli bir Filistinli de, bombardıman başlamadan önce sattığı sebzeleri taşıttığı “Badem” isimli eşeğiyle Gazzelilere temiz su taşıyor. Annesi, karısı ve 4 çocuğuyla yaşayan Cemil, kendisinin çok fazla suya sahip olduğu için, ambargo altında olmalarından dolayı bunu çevresiyle paylaşmak istediğini söyledi. Her sabah 2 dolu su tankıyla mahallesinde dolaşmaya çıkan Cemil, sokakta bağırarak komşularından boş su kaplarını getirmelerini isteyip onları dolduruyor. Cemil’in kendi durumunun da çok iyi olmamasına rağmen yaptığı kritik hizmet karşılığı herhangi bir ücret almadığı da vurgulandı. Cemil’in oğlu Üsame de, çok zor şartlar altında yardım faaliyetlerini sürdürdüklerini, işgalci İsrail askerleri tarafından atılan füzelerin ayırt etmeksizin etraflarına isabet ettiğini belirtti.


#Gazze
#Filistin
#su
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