Eski İskoçya Başbakanı gözaltına alındı

Sturgeon, lideri olduğu İskoç Ulusal Partisi’nin (SNP) mali suistimal iddialarını soruşturan polis tarafından gözaltına alındı. Nisan ayında Başbakanlıktan istifa eden Sturgeon, İskoç Polisi’nin bir bağımsızlık kampanyası için 600 bin sterlinden fazla bağışın parti tarafından kötüye kullanıldığı iddialarına yönelik Branchform Operasyonu kapsamında gözaltına alınan üçüncü kişi oldu. Sturgeon, serbest bırakılması sonrası “Hiçbir suç işlemediğimden emin olduğum halde bugün düştüğüm durum hem şok edici hem de çok üzücü” dedi. Sturgeon’ın eşi SNP eski genel müdürü Peter Murrell, 5 Nisan’da Uddingston’daki evlerinde gözaltına alınmış ve 12 saat sorgulanmıştı.