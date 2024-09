Evet yine Solingen

Türkiye kamuoyuna Alman-Yunan, Polonya-Avusturya, Çek-Alman gerilimi olarak yansıyan kontrolsüz göç ve Schengen bölgesinde yeniden sınır kontrollerine başlanması tartışmaları her geçen gün kızışıyor.

Kundaklamaları, patlamaları, bıçaklı saldırıları ile Avrupa’da gizli servisler laboratuvarına dönüşen bu küçük sevimli şehir… Şu an Avrupa’nın gündemini belirleyecek tartışmalara neden oluyor. Bir zamanlar çatal ve bıçakları ile her ailenin gönlüne taht kurmuş 250 bin nüfuslu şehir bu kez yine bıçakları ile gündemde.

Ağustos ayının son haftasında Solingen’de düzenlenen bir LGBT festivalini hedef alan saldırgan 3 kişiyi boğazından bıçaklayarak öldürüyor. Kısa bir soruşturmanın ardından saldırganın Solingen’de yerleşik Suriyeli sığınmacı olduğu anlaşılıyor. Polisçe bilinen, hakkında sınır dışı kararı bulunan bir yabancı, nasıl oluyor da elini kolunu sallayarak katliam yapma fırsatı ediniyor? Bu soru henüz cevabını bulmuş değil. Kesin olan bir şey var ki, o da Almanların sosyal merhamet duygusu, toplumuna derin bir intikam hançeri olarak geri dönüyor. Diğer Avrupa ülkelerinde pek emsaline rastlayamadığımız bir bıçaklı hesaplaşma sendromu Almanya’da her geçen gün yaygınlaşıyor.

Ülkenin merhamet duygusunun topluma şiddet eylemleri şeklinde yansıması halkı da çileden çıkarıyor. Saldırganlaştırıyor. İrili ufaklı birçok olayda, yabancılar da Alman ırkçılarının hedefi haline geliyor. Her ne kadar İngiltere benzeri olaylar yaşanmasa da... Yaşanmıyor, zira Almanya tam bir denetim toplumu. Bazılarına göre ise bir polis devleti. Bu nedenle Almanya kitlesel tepkilere müsait bir ülke değil. Dolayısıyla sokağa yansımayan halk tepkisi, yabancılara karşı hoşgörülü bir tutum içerisinde olan koalisyon hükümetini hedef alıyor. Hükümet de kitlelerin tepkisini diğer Avrupa Birliği ülkelerine yansıtıyor. Almanya’ya kayıt dışı göçmen girişi denilince ilk akla gelen ülkeler Polonya ve Yunanistan oluyor.

Ancak, Hollanda’da sınır kontrollerinin başlatılması girişimi kuşku ile karşılanıyor. Hükümet, iş dünyasının nefesini ensesinde hissediyor. İşveren örgütleri on binlerce sınır ötesi yolcuyu ve öğrenciyi uzun bekleme süreleriyle yabancılaştırmamak konusunda hükümeti uyarıyorlar. Bir örnek vermek gerekirse her gün yaklaşık 100 bin kamyon sadece Almanya ile Hollanda arasındaki sınırdan hiçbir kontrol olmaksızın karşılıklı olarak geçiş yapıyor. Tedarik zincirlerinin kesintiye uğrayabileceği uyarısında bulunan Hollanda Nakliyeciler Birliği TLN’ye göre sınırda her bir saatlik bekleme süresi kamyon başına 100 avroya mal oluyor. Hollanda’daki aşırı sağcı dalga ülkenin liberal kimliği ile çelişiyor.