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Dünya

Eylemler bir kıvılcım: Ateşkes umudumuzu yeşerttiler

Gazze’de 200 gündür üniversitelerinden uzak olan öğrenciler, ABD’deki Filistin’e destek gösterileri için minnettar. Yeni Şafak’a konuşan Gazze İslam Üniversitesi öğrencisi Ahmed Ramadan, “Üzerimize yağan bombalar bile azaldı. Bu gösteriler ateşkes için bir kıvılcım oluşturacak” yorumunu yaptı.

Rabia Şenol
04:00 - 5/05/2024 Pazar
Güncelleme: 05:25 - 5/05/2024 Pazar
Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İsrail'e yönelik tepki eylemleri, dünya genelinde birçok üniversitede çığ gibi büyüyor. Gazze'de 200 günü aşkın süredir eğitim göremeyen üniversite öğrencileri, kendileri için yapılan bu eylemlerden dolayı mutlu olduklarını ifade ederek bu vesileyle ateşkes umutlarının yeniden filizlendiğini belirtti. Yeni Şafak'a konuya ilişkin duygularını aktaran üniversite öğrencileri, kendilerine destek olanlara minnettar olduklarını aktardı.


YAŞADIKLARIMIZA SESSİZ KALMADILAR

Gazze İslam Üniversitesi öğrencisi Yusuf Muhammed Ahmed Ramadan, “Amerika’daki üniversitelerde öğrencilerin başlatmış olduğu ardından birçok üniversiteye yayılan gösteriler, Gazze’deki durumu değiştirdi. Her gün üzerimize yağan bombalar ve saldırılar azaldı. Bu gösteriler, Amerika’ya çok ciddi baskılar oluşturuyor ve görüyoruz ki bütün dünyaya yayılan bu gösteriler ateşkesin sağlanması için bir kıvılcım oluşturacak.” dedi. Gösterilerin sadece ABD’deki üniversitelerle sınırlı kalmayıp birçok üniversiteye de yayılmasının kitlesel bir devrimin ayak sesleri olduğunu vurgulayan Ramadan, “Yaşadığımız bu acı günlere dünya liderleri sessiz kalırken üniversite öğrencileri, korkusuzca bizim yaşadığımız soykırımı dünyaya haykırıyor. Her birinin yapmış olduğu bu destek eylemleri için minnettarız. Eylemlerin etkisi çok büyük ve şimdiden İsrail’in saldırılarını azalttı ve inşallah yakın zamanda ateşkesi sağlayacak. Bizim hakkımızı savunan her bir öğrenciye yaralı Gazze’den selam gönderiyorum. Filistin’in özgürlüğü çok yakındır.” dedi.


EYLEMLER BASKI OLUŞTURUYOR

Eylemlerin artmasıyla birlikte hükümetlere olan baskılar ateşkesin sağlanmasına neden olacağını vurgulayan Al Aksa Üniversitesi öğrencisi Ramzi Abdurrahman Hamdan, “7 aydan fazla süredir yoğun bombardıman altındayız. Okullar, ibadethaneler sürekli hedef alınıyor, burada uzun zamandır kimse eğitim alamıyor. Aylardır yaşadığımız işkenceleri, katliamları, korkunç sahneleri dünya sessizce izliyordu. Ancak ABD’deki öğrenciler liderlere büyük baskılar oluşturan üniversitelerde oturma eylemi gerçekleştirmeye başladı. Bu eylemler o kadar büyüdü ki birçok ülkeye yayıldı. Onların bizim için eylemler düzenlediklerini gördükçe umudumuz ve dünyanın bizi gördüğüne olan inancımız arttı. Bu eylemler hükümetlere çok ciddi baskılar oluşturduğu için İsrail’in de hareketlerini kısıtlıyor. Gazzeliler olarak, dünyaya yayılan bu eylemlerin ateşkesi sağlayacağına olan inancımız tam.” şeklinde konuştu.


Kahramanlarımız olacaklar

Gazzelilerin özgürlüğü için Türkiye’deki üniversitelerin de destek vermesine çok sevinen Gazze İslam Üniversitesi öğrencisi Ahmed Said, “Gazzeli gençler olarak ABD üniversitesindeki öğrencilere çok teşekkür ederiz. ABD’den başlayan eylemleri Türkiye’de de görmek bizleri çok mutlu ediyor. Öğrencilerin direnişi Amerikan siyasetine ve soykırımı destekleyen güçlere çok ciddi baskı uyguluyor, bu durum da İsrail’in hareketlerini kısıtlandırıyor. Bu eylemlerin, ateşkes sağlanıncaya kadar sürdürülmesini istiyoruz. Özgürlüğümüz için mücadele eden herkese minnettarız. Bizleri bu kutlu davada yalnız bırakmayan cesur öğrenciler ise ileride bizim kahramanlarımız olacak. 7 Ekimden bu yana her gün öldük ve dünya buna sessiz kaldı. Öğrencilerin ayaklanmasıyla birçok şeyin değişmeye başlaması halkların ne kadar güçlü bir etki oluşturduğunu gösteriyor. ” ifadelerini kullandı.


Filistin'e destek olduğu için hakkında soruşturma başlatılan milli sporcu Necmettin Erbakan Akyüz'e bakanlık sahip çıktı

İsrail'in soykırım ve işgale maruz bıraktığı Gazze halkının yanında duran sporcusundan sanatçısına pek çok isim siyonist odakların hedefinde oldu. Türkiye'deki son örneği ise milli sporcumuz Necmettin Erbakan Akyüz oldu. Avrupa Wushu Kung fu Şampiyonu Necmettin Erbakan Akyüz, birincilik kürsüsünde İstiklal Marşını okunduktan sonra Filistin bayrağı açıp Filistin'e özgü Dabke dansı yapmıştı. Yaşanan durum üzerine Avrupa Wushu Kung Fu Federasyonu tarafından Akyüz, şampiyonluklarının geri alınmasıyla ilgili tehdit edilmişti. Filistin'e destek olduğu için hakkında soruşturma başlatılan milli sporcu Necmettin Erbakan Akyüz'e bakanlık sahip çıktı. Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu ile Akyüz bir araya geldi. Bakan Eminoğlu, Akyüz'ün haklı ve onurlu duruşunun yanında olduğunu belirterek sürecin takipçisi olduklarını ifade etti.

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