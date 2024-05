Eylemler bir kıvılcım: Ateşkes umudumuzu yeşerttiler

Gazze İslam Üniversitesi öğrencisi Yusuf Muhammed Ahmed Ramadan, “Amerika’daki üniversitelerde öğrencilerin başlatmış olduğu ardından birçok üniversiteye yayılan gösteriler, Gazze’deki durumu değiştirdi. Her gün üzerimize yağan bombalar ve saldırılar azaldı. Bu gösteriler, Amerika’ya çok ciddi baskılar oluşturuyor ve görüyoruz ki bütün dünyaya yayılan bu gösteriler ateşkesin sağlanması için bir kıvılcım oluşturacak.” dedi. Gösterilerin sadece ABD’deki üniversitelerle sınırlı kalmayıp birçok üniversiteye de yayılmasının kitlesel bir devrimin ayak sesleri olduğunu vurgulayan Ramadan, “Yaşadığımız bu acı günlere dünya liderleri sessiz kalırken üniversite öğrencileri, korkusuzca bizim yaşadığımız soykırımı dünyaya haykırıyor. Her birinin yapmış olduğu bu destek eylemleri için minnettarız. Eylemlerin etkisi çok büyük ve şimdiden İsrail’in saldırılarını azalttı ve inşallah yakın zamanda ateşkesi sağlayacak. Bizim hakkımızı savunan her bir öğrenciye yaralı Gazze’den selam gönderiyorum. Filistin’in özgürlüğü çok yakındır.” dedi.