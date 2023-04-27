Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya baskın.

İşgalci İsrail'in zulmü bu kez de Kudüs'ü ziyarete giden sivil vatandaşlara yönelik oldu. Özgecan Mutlu isimli Türk vatandaşı, Rahman Mescidi'nde Kuran okuduğu esnada iki erkek polis tarafından mescidden zorla çıkarıldı ve tutuklandı. Özgecan Mutlu şuan İsrail güçleri tarafından haksız yere tutuklu bulunuyor.