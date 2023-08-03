Fanatik Yahudilerin hedefi Katolik kilisesi

İsrail’de fanatik Yahudiler’in Mescid-i Aksa ve Müslümanlara yönelik saldırıları artarak sürerken, terör grubunun şimdiki hedefi ise Hristiyanlar. Al Araby’nin haberine göre, Berslav Hasidim isimli bir Fanatik Yahudi örgütün üyeleri, 2023 başından bu yana Hayfa’daki Stella Maris Katolik Manastırı’na sistematik baskınlar düzenledi. Bölgedeki Hristiyanlar sözlü tepkinin ötesine geçemezken, Elyasa peygamberin mezarının manastırın altında olduğuna inanan tarikatın takipçileri, kilisenin yıkılmasını talep ediyor. Hristiyan dünyasın tacizlere karşı sessizliğini koruması ise dikkat çeken bir diğer husus.

MANASTIRI YIKMAK İSTİYORLAR

Bölgede yaşayan Filistinli Hıristiyanlar, fanatik Yahudilerin “manastırı yıkmak için” böyle bir iddianın peşinde olduğunu belirtiyor. Bölgede yaşayan Filistinli Hristiyan avukat George Shehade, “Yahudilerin taşkınlıkları sadece birkaç fark edilmeyen ziyaretçiyle başladı. Daha sonra düzinelerce kişi kiliseye akın etti, içeride ibadet etmeye çalıştılar” sözleri ile baskınların arttığına dikkat çekti.

HRİSTİYAN DÜNYASI İÇİN ÖNEMLİ

Manastır, Hristiyan dünyası için önem arz ediyor. Karmelitler isimli Katolik Hristiyan mezhebinin merkezi olarak kabul gören manastır 12. yüzyıldan kalma. Bölge Hristayanları, fanatik Yahudierin baskınlarını önlemek adına nöbet tutmaya başladı. Kilise yöneticileri, baskınları önlemek adına kilise etrafına metal çit çekeceklerini duyurdu.

İLK VUKUATLARI DEĞİL

Geçtiğimiz aylarda fanatik Yahudiler, 1939’da inşa edilen Melkani Yunan Katolik Kilisesi St. Eljah Katedrali’ne saldırmaya çalıştı. Şubat ayında ise işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde Hristiyanlık için kutsal Çile Yolu’nun (Via Dolorasa) ikinci durağı, Hazreti İsa’nın cezalandırıldığına inanılan Kırbaçlama Kilisesi, fanatik bir Yahudi’nin saldırısına uğradı. Hristiyanların mezarları defalarca kez tahrip edildi. Bölge Hristiyanları, İsrail güvenlik güçlerinin gerekli tedbirleri almamasından şikayetçi.

CİDDİ BİR TEPKİ YOK

Hristiyan dünyasının sessizliği ise tepki çeken bir diğer konu. İsrail’deki Hristiyanlar, fanatik Yahudiler tarafından düzenlenen saldırıların ve tacizlerin artmasından ancak uluslararası boyutta bir destek görmemelerinden şikayetçi. Olaylar karşısında sessiz kalmakla eleştirilen Kudüs Patrikhanesi, mart ayında ilk defa tepkisel bir bildiri yayınladı. Bildiride kutsal mekanlara “uluslararası koruma” talep edildi. Geçtiğimiz nisan ayında Kudüs’ün Eski Şehir bölgesindeki Hristiyan cemaatinin liderleri ve kiliseleri, fanatik Yahudi yerleşimcilerin, kutsal mekanlara, din adamlarına ve halka yönelik saldırılarına karşı İsrail hükümetini bu saldırılara kayıtsız kalmakla suçladı.







