Faşist milis örgüte onay

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ülke çapında 13 haftadır kitlesel protestolara yol açan tartışmalı yargı düzenlemesinin ertelenmesini kabul ettirmek için kabinedeki ırkçı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’e önemli bir ödün verdiği ortaya çıktı. Ben-Gvir’in kendisine bağlı bir “Ulusal Muhafızlar” adlı yeni bir güvenlik teşkilatı kurma talebini, pazartesi günkü ikili görüşmede Netanyahu’ya kabul ettirdiği ortaya çıktı. Her ne kadar Netanyahu, tartışmalı reform tasarısını gelecek ayki meclis toplantısına kadar askıya aldığını ilan ettiği basın açıklamasında anlaşmadan bahsetmese de, Ben-Gvir’in İsrail medyasıyla paylaştığı belgede, Pazar günü toplanacak İsrail kabinesinde, “ulusal muhafız” birimi kurulması talebinin masaya geleceğine yönelik imzalı taahhütte bulunduğu görüldü. Ben-Gvir, yargı reformu yasa tasarısının askıya alınması halinde hükümeti devirme tehdidinde bulunmuştu.

Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir.

MEYDAN OKUDU

Pazartesi gecesi Twitter hesabından açıklama yapan Ben-Gvir, “Reform kabul edilecek, “Ulusal muhafızlar” yapısı kurulacak. Talep ettiğim bütçe tam olarak geçecek” sözleriyle adeta meydan okudu. Irkçı İsrailli bakanın kurulmasını istediği yeni güvenlik yapısının, mevcut emniyet teşkilatından ayrı olacağı ve tamamen Ben-Gvir’e sorumluluğu olacağının açıklanması endişeleri artırdı. Filistinlilere yönelik şiddet ve provokasyonları ile bilinen Ben-Gvir kurulacak yeni birimi işgal altındaki Filistin topraklarında kurulu yasa dışı yerleşim birimlerinden toplayacağı elemanlarla kendisine bağlı silahlı bir milis grubuna dönüştürmesinden, endişe duyuluyor. Irkçı bakan daha önce Filistinli direnişleri öldüren işgalci güç personelinin ceza almamasını gündeme getirmişti.

Yerleşimci teröristler yine Huvvara'ya saldırdı

İşgal altındaki Batı Şeria’da Yahudi yerleşimci zulmü dinmiyor. Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Nablus'un güneyindeki Huvvara beldesine baskın yapan yerleşimci teröristler, Filistinlilere saldırdı ve bir kamyonu da kundakladı. Yerleşimciler, 5'i Sağlık Bakanlığı’na bağlı Acil Müdahale Merkezi’nde çalışan personel olmak üzere 6 Filistinliyi darp etti. Filistin Kızılayı’nın Nablus'taki İlkyardım Şefi Ahmed Cibril, yaptığı açıklamada Filistin'e ait ambulansa saldıran Yahudi yerleşimcilerin aracın camlarını kırdığını ve sağlık personellerini darp ettiğini bildirdi.







