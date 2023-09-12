Fas’ta merkez üssü Marakeş’in güneyindeki El-Huz bölgesine bağlı Amezmiz şehri olan ve 300 bin kişinin etkilendiği tahmin edilen 8 Eylül’deki depremde ölü sayısı 2862’ye, yaralı sayısı da 2562’ye çıktı. Büyükşehirlerde bazı tarihi yapılar zarar görürken betonarme binalarda yıkım yaşanmadı. Betonarme yerine kil ve kerpiç yapıların ağırlıkta olduğu Atlas Dağları’nın yüksek kesimlerindeki El-Huz gibi bölgelerde ise tam anlamıyla bir felaket meydan geldi. Adalet Bakanı depremin merkez üssünün çevresindeki bazı köylerin tamamen yok olduğunu açıkladı. Arama kurtarma çalışmaları ve depremzedelere yönelik yardımlar sürerken, ulaşılması zor olan dağlık bölgelere yeterince yardım gitmediği bildiriliyor.





KAPANAN YOLLAR GEÇİT VERMİYOR

Eski mahallelerinin büyük zarar gördüğü El-Huz’a bağlı Amizmiz kentinde ise arama kurtarma çalışmaları ve depremzedelere yönelik yardımlar sürüyor. Faslı ve uluslararası kolluk kuvvetleri ve yardım görevlileri, kamyonlar ve helikopterlerle depremden en çok etkilenen ücra dağ kasabalarına ulaşmaya çalışırken, bölge sakinleri yiyecek, su ve elektrik bekliyor. Büyük ölçüde kırsal olan bölge, kayalıkların yoğun olduğu dağlar, geçitler, akarsu ve göllerden oluştuğu için yardım ekiplerin ulaşmakta zorlanıyor.





Bazı köyler tamamen yok oldu

Adalet Bakanı Abdullatif Vehbi, telefonla bağlandığı yerel bir televizyon kanalında, yıkıcı depremin merkez üssü çevresinde bulunan bazı köylerin tamamen yok olduğunu ifade etti. Vehbi, ülkenin güneybatısındaki Tarudant kentinde bazıları tarihi olan çok sayıda eski mahallenin ciddi şekilde hasar gördüğüne dikkati çekerek, yetkililerin depremden etkilenen bölgelerde evlerine dönemeyen bölge sakinlerini barındırmak için çalıştığını kaydetti.





MARAKEŞ’TE YIKIM

Genelde eski yapıların etkilendiği depremde, birçok şehirde tarihi eserler de zarar gördü. Bölgedeki eski camilerin arasında yer alan Amezmiz’deki Mescid el-Atik’in minaresinin üst kısmı tamamen yıkılırken, duvarlarında derin çatlaklar oluştu. Zarar gören eserlerin arasında UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan ve 12. yüzyılda inşa edilen Marakeş yakınlarındaki Mescid el-Azam da bulunuyor. Yine UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Marakeş’teki eski şehri çevreleyen tarihi surların bazı kısımlarında da hasar meydana geldi.





Yalnızca 4 ülkeden yardım alacak

Öte yandan arama kurtarma çalışmaları için birçok ülke yardım teklif yaparken, Fas hükümeti yalnızca İspanya, İngiltere, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri’nden gelen teklifi kabul etti. Fas İçişleri Bakanlığı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, koordinasyon eksikliğinin çalışmaları olumsuz etkileyebileceği gerekçesiyle az sayıda ülkenin yardım teklifinin kabul edildiği ifade edildi. Suudi Arabistan da Fas’a yardım malzemesi ulaştırmak için hava köprüsü kurma ve arama kurtarma ekibi gönderme kararı aldı.



