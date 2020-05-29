Dünya FBI, Trumpın eski danışmanı Walid Pharesi Mısır devletiyle bağlantıları nedeniyle soruşturmuş
AMERİKA

FBI, Trump'ın eski danışmanı Walid Phares'i Mısır devletiyle bağlantıları nedeniyle soruşturmuş

ABD Federal Soruşturma Bürosunun, Özel Yetkili Savcı Mueller'ın talimatıyla, seçim sürecinde Başkan Donald Trump'ın dış politika danışmanlığını yürüten isimlerden Lübnan asıllı Walid Phares'i Mısır devletiyle bağlantıları nedeniyle soruşturduğu ortaya çıktı.

Haber Merkezi AA
Trump'ın eski danışmanı Walid Phares.
Trump'ın eski danışmanı Walid Phares.

Özel Yetkili Savcı Robert Mueller ve FBI, Trump'ın kampanya ekibinin temaslarını ve Rusya'nın ABD başkanlık seçimlerine olası müdahalesini konu edinen soruşturma kapsamında, Phares'in ilişkilerini mercek altına aldı.

  • New York Times gazetesindeki habere göre, soruşturma çerçevesinde, Trump'ın kampanya yöneticisi Paul Manafort, eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael T. Flynn ve dış politika konularındaki danışmanı George Papadopulos'un ifadeleri alınmıştı.

O dönemde Trump'ın dış politika ekibinde yer alan Phares ile Carter Page'in ise ifadesine başvurulmamıştı.

Sisi yönetimi için aracılık yaptı

Gazetenin, Mueller soruşturması konusunda bilgi sahibi olan kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Phares'in bu dönemde Mısır devletiyle ilişkileri, soruşturmacıların dikkatini çekti.

  • Haberde, Phares'in, Barack Obama yönetiminin Mısır'ın seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'yi askeri darbeyle devirerek iş başına gelen Abdülfettah Sisi yönetimini eleştirdiği bir dönemde, Washington'da seçimin ardından şekillenecek yönetimle Mısır'ın darbeci yönetimi arasında iyi ilişkiler kurması için çalıştığı belirtildi.

Trump'ın seçim kampanyası yetkililerinden Sam Clovis soruşturmacılara verdiği ifadede, Phares'in Mısır yönetimiyle bağlantılara sahip olduğunu ve kendisine Mısır yönetiminden üst düzey bir isimle Georgetown kentinde bir otelde görüşme ayarladığını ifade etti.

Bir başka kampanya yöneticisi Rick Dearborn da ifadesinde, Phares'in kampanya adına Mısır yönetimiyle temaslarda bulunduğunu, "Mısır yönetimiyle süregelen ilişkileri olduğunu" dile getirdi.

Phares, Trump'ın seçimi kazanması sonrasında Beyaz Saray'da görev almadı

Başkanlık seçiminde Cumhuriyetçi Partinin adayı Trump, Eylül 2016'da Sisi ile görüşmüş, başkan seçildikten iki ay sonra Sisi Beyaz Saray'a resmi ziyaret gerçekleştirmişti.

  • Trump liderliğinde ABD, Sisi yönetiminin insan hakları ihlallerine yönelik Obama yönetiminin benimsediği eleştirel tavrı terk etmişti.

Lübnanlı Hristiyan Maruni bir aileden gelen Phares, Trump'ın Cumhuriyetçi Parti adayı olmasının ardından kampanya ekibine dahil olmuş, ardından Kasım 2016'daki seçimlerden önce mayısta görevinden ayrılarak Trump'a kişisel danışmanlık yapmaya başlamıştı.

Phares, Trump'ın seçimi kazanmasının ardından Beyaz Saray'da görev almamıştı.

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