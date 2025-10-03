Yeni Şafak
FBI Yahudi lobisinin biletini kesti

FBI, ADL ile olan iş birliğini resmen sona erdirdi.
ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), ülkenin en güçlü Yahudi lobilerinden biri olarak bilinen Anti-Defamation League (ADL) ile olan iş birliğini resmen sona erdirdi.

FBI Direktörü Kash Patel, çarşamba günü yaptığı açıklamada, ADL’yi "Amerikan vatandaşlarını izlemekle" suçladı ve kuruluşun, muhafazakâr kesime yönelik “siyasi operasyonlar” yürüttüğünü öne sürdü. Karar, ADL’nin kısa süre önce öldürülen sağcı aktivist Charlie Kirk’ü “aşırılık ve nefret sözlüğü”ne dahil etmesiyle başlayan tartışmaların ardından geldi. Elon Musk ve diğer muhafazakâr isimlerin sert tepkisiyle büyüyen kriz, Amerikan iç siyasetinde yeni bir cephe açtı.

ADL AJANLAR YERLEŞTİRDİ

FBI Direktörü Kash Patel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ADL ile süregelen tüm iş birliklerinin derhal sona erdirildiğini duyurdu. Açıklamada, ADL’nin eski FBI Direktörü James Comey ile olan ilişkilerine dikkat çekilirken, Comey’nin “ADL’ye aşk mektupları” yazdığı ve FBI içinden ajanların ADL’ye yerleştirildiği iddia edildi. Patel, "Bu FBI, siyasi cepheler arkasına saklanan sözde sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yapmaz. Halkın güvenini sarsan, ideolojik takiple uğraşan yapılara karşı mesafemizi netleştiriyoruz" ifadelerini kullandı. ADL’nin yayımladığı son "Aşırılık ve Nefret Terimleri Sözlüğü"nde, geçtiğimiz ay bir etkinlik çıkışında vurularak öldürülen sağcı aktivist Charlie Kirk’ün de adı yer almıştı. Bu liste, genellikle terörle bağlantılı örgütler, antisemitik oluşumlar ya da nefret suçu işleyen kişilerle ilgili terimleri içeriyor. Kirk’ün listede yer alması, yalnızca siyasi çevrelerde değil, muhafazakâr kamuoyunda da büyük tepki doğurdu. Elon Musk, “Ölü bir adamı nefret listesine almak bir kurumsal ahlaksızlıktır” ifadelerini kullanırken, Florida Valisi Ron DeSantis ise ADL’yi "düşünce polisliği yapmakla" suçladı.



