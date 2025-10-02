Ankara ve İstanbul’da ABD protestosu

Dışişleri Bakanlığı, Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırısı terör eylemi olarak niteledi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada uluslararası sularda gerçekleştirilen saldırının masum sivillerin hayatını tehlikeye atan bir terör eylemi olduğu ifade edildi. Ayrıca açıklamada, barışçıl amaçlarla hareket etmekte olan sivilleri hedef alan bu saldırının, Gazze'yi kıtlığa mahkum eden soykırımcı Netanyahu hükümetinin uyguladığı "faşist ve militarist" politikaların Filistinlilerle sınırlı kalmadığının ispatı olduğu vurgulandı. Söz konusu saldırının, Gazze'de ateşkes sağlanmasına dönük çabalara zarar vermemesinin ümit edildiği kaydedilen açıklamada, seyahatin başından bu yana, filodaki katılımcılar arasında vatandaşları bulunan diğer ülkelerle eş güdüm içinde hareket edildiği belirtildi. Açıklamada bu çerçevede, İsrail güçlerince alıkonulan Türk vatandaşlarının ve diğer yolcuların bir an önce serbest bırakılması için gerekli tüm girişimlerin başlatıldığı aktarılarak, "Saldırının faillerinin hesap vermesi için de hukuki yollara başvurulacaktır." ifadesi kullanıldı.