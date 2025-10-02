Ankara ve İstanbul’da ABD protestosu

Sumud Filosu’na baskın düzenlenmesinin ardından Türkiye’nin ve dünyanın çeşitli şehirlerinde insanlar sokaklara inerek İsrail ve İsrail’i koruyan ABD’yi protesto etti. Protestoların iki adresi ABD’nin Ankara Büyükelçiliği ve İstanbul Başkonsolosluğu oldu.
Dışişleri Bakanlığı, Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırısı terör eylemi olarak niteledi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada uluslararası sularda gerçekleştirilen saldırının masum sivillerin hayatını tehlikeye atan bir terör eylemi olduğu ifade edildi. Ayrıca açıklamada, barışçıl amaçlarla hareket etmekte olan sivilleri hedef alan bu saldırının, Gazze'yi kıtlığa mahkum eden soykırımcı Netanyahu hükümetinin uyguladığı "faşist ve militarist" politikaların Filistinlilerle sınırlı kalmadığının ispatı olduğu vurgulandı. Söz konusu saldırının, Gazze'de ateşkes sağlanmasına dönük çabalara zarar vermemesinin ümit edildiği kaydedilen açıklamada, seyahatin başından bu yana, filodaki katılımcılar arasında vatandaşları bulunan diğer ülkelerle eş güdüm içinde hareket edildiği belirtildi. Açıklamada bu çerçevede, İsrail güçlerince alıkonulan Türk vatandaşlarının ve diğer yolcuların bir an önce serbest bırakılması için gerekli tüm girişimlerin başlatıldığı aktarılarak, "Saldırının faillerinin hesap vermesi için de hukuki yollara başvurulacaktır." ifadesi kullanıldı.
Dünya ayakta
Küresel Sumud Filosu’na terör devleti İsrail’in müdahalesinin başlamasıyla Türkiye ve Avrupa’da meydanlar doldu taştı. Ankara'da ABD Büyükelçiliği, İstanbul'da ise Sarıyer’de İstanbul Başkonsolosluğu önünde çok sayıda vatandaş toplanarak İsrail ve ABD karşıtı sloganlar attı. Anadolu’da da pek çok kentte vatandaşlar Gazze ve Sumud filosu için meydanlarda toplandı. Filoya müdahale sonrası Avrupa’da da çok sayıda gösteri yapıldı. İtalya’da başta başkent Roma, Napoli ve Cenova kentleri olmak üzere çok sayıda kentte İsrail karşıtı gösteriler yapıldı. Belçika’nın başkenti Brüksel’de, Almanya'nın başkenti Berlin'de, İspanya Barcelona'da da çok sayıda insan gösterilere katıldı.