Felaketten 15 yıl sonra kritik karar: Dünyanın en büyük nükleer enerji santrali yeniden faaliyete geçiyor

Niigata Eyalet Meclisi, Pazartesi günü aldığı kararla, Tokyo Electric Power Company (TEPCO) tarafından işletilen Kashiwazaki-Kariwa Nükleer Santrali’nin yeniden faaliyete geçmesinin önünü açan tasarıyı onayladı. Japon basınına yansıyan bilgilere göre, santralin 6 numaralı reaktörünün 20 Ocak itibarıyla yeniden elektrik üretimine başlaması planlanıyor.





15 yıl sonra gelen radikal karar

2011 yılında Fukuşima Daiichi felaketine yol açan deprem ve tsunaminin ardından Japonya genelinde 54 reaktör kapatılmıştı. Çernobil’den bu yana yaşanan en büyük nükleer kaza olarak kayıtlara geçen bu olay, ülkenin enerji politikasını kökten değiştirmişti. Ancak artan maliyetler ve enerji arz güvenliği, Tokyo yönetimini yeniden nükleer seçeneğine yöneltti. Tokyo’nun 220 kilometre kuzeybatısında yer alan ve dünyanın en büyük nükleer santrali unvanına sahip tesisin yeniden açılması, ülkenin nükleer enerjiye dönüşünde sembolik ve stratejik bir adım olarak görülüyor.





TEPCO’dan Güvenlik ve Yatırım Hamlesi

Fukuşima santralini de işleten TEPCO, kamuoyundaki güvenlik endişelerini gidermek adına tesiste kapsamlı önlemler aldığını duyurdu. Yeni inşa edilen deniz duvarları, su geçirmez kapılar, mobil jeneratörler ve gelişmiş filtreleme sistemleri ile tesisin afetlere karşı dirençli hale getirildiği belirtiliyor.





Şirket ayrıca, yerel halkın desteğini kazanabilmek için Niigata eyaletine önümüzdeki 10 yıl boyunca 100 milyar yen (yaklaşık 641 milyon dolar) tutarında yatırım yapmayı taahhüt etti. TEPCO Sözcüsü Masakatsu Takata, "Niigata halkının benzer bir acı yaşamaması ve kazaların asla tekrarlanmaması konusunda kararlıyız" ifadelerini kullandı.









"Fukuşima'yı Unutma"

Siyasi onay çıkmış olsa da yerel halkın tedirginliği sürüyor. Eyalet tarafından Ekim ayında yapılan bir ankete göre, bölge sakinlerinin yüzde 60’ı yeniden açılma koşullarının oluşmadığını düşünürken, yüzde 70’i işletmeci TEPCO’ya güvenmediğini belirtti.





Oylama sırasında meclis önünde toplanan yaklaşık 300 kişilik protestocu grup, "Nükleere hayır" ve "Fukuşima’yı unutma" pankartlarıyla karara tepki gösterdi. 2011’de Fukuşima’daki evini terk ederek Niigata’ya yerleşmek zorunda kalan 52 yaşındaki nükleer karşıtı aktivist Ayako Oga, "Nükleer kaza riskini bizzat yaşadık, bunu görmezden gelemeyiz. Başka kimsenin böyle bir felaketle yüzleşmesini istemiyorum" diyerek tepkisini dile getirdi.





Enerji stratejisinde "Yapay Zeka" etkisi

Japonya Başbakanı Sanae Takaichi liderliğindeki hükümet, enerji güvenliğini sağlamak ve ithal fosil yakıtlara ödenen devasa faturayı düşürmek için nükleer santralleri kritik bir çözüm olarak görüyor. Ülke, geçtiğimiz yıl doğalgaz ve kömür ithalatına 10,7 trilyon yen (68 milyar dolar) harcadı.





Japonya Ticaret Bakanlığı verilerine göre, devreye alınacak tek bir reaktör bile Tokyo bölgesinin elektrik arzını yüzde 2 oranında artıracak kapasiteye sahip. Özellikle yapay zeka veri merkezlerinin artmasıyla önümüzdeki on yılda enerji talebinin patlaması beklenirken, hükümet 2040 yılına kadar elektrik üretiminde nükleerin payını yüzde 20’ye çıkarmayı hedefliyor.







