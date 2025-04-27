Festival alanında facia: Araç kalabalığa daldı çok sayıda ölü var

Kanada'nın Vancouver kentinde bir kişinin aracını sokak festivalindeki kalabalığa sürmesi sonucu ilk belirlemelere göre hayatını kaybeden ve yaralananların olduğu bildirildi.





Vancouver Polis Departmanı, X sosyal medya platformundan olaya ilişkin açıklama yaptı.





Açıklamada, bir sürücünün, yerel saatle 20.00 sularında aracıyla Filipinli topluluğun sokak festivalindeki kalabalığa dalması sonucu ilk belirlemelere göre ölen ve yaralananların olduğu belirtildi.





Araç sürücüsünün gözaltına alındığı ifade edilen açıklamada, ölen ve yaralananların sayısına ilişkin detaylı bilgi verilmedi. Öte yandan, sosyal medyadaki görüntülerde yerde en az 7 yaralının olduğu görülüyor.





Çok sayıda ölü var

Olay yerinden paylaşılan görüntülerde, festival alanında yerde yatan çok sayıda kişinin olduğu, acil müdahale ekiplerinin hayatta kalanlara müdahale ettiği görüldü. Sosyal medyada yayılan videolar ise olayın dehşetini gözler önüne serdi.







