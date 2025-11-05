Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Asya
Filipinler'i vuran tayfunda can kaybı 66’ya yükseldi

Filipinler'i vuran tayfunda can kaybı 66’ya yükseldi

10:565/11/2025, Çarşamba
IHA
Sonraki haber
Kalmaegi, bu yıl Filipinler’i vuran 20. tayfun oldu. Filipinler her yıl ortalama 20 fırtına ve tayfunla karşı karşıya kalıyor.
Kalmaegi, bu yıl Filipinler’i vuran 20. tayfun oldu. Filipinler her yıl ortalama 20 fırtına ve tayfunla karşı karşıya kalıyor.

Filipinler’in orta kesimlerini vuran Kalmaegi Tayfunu’nda hayatını kaybedenlerin sayısı 66’ya yükseldi.

Güneydoğu Asya ülkesi Filipinler’de etkili olan Kalmaegi Tayfunu’nda bilanço ağırlaşıyor. Filipinler Sivil Savunma Ofisi’nden (OCD) yapılan açıklamada, ülkenin orta kesimlerini vuran tayfunda hayatını kaybedenlerin sayısının 66’ya yükseldiği belirtildi. Can kayıplarından 49’unun yerleşim yerlerinin sular altında kaldığı Cebu’da yaşandığı ifade edildi.

Cebu’nun güneyindeki Mindanao Adasında yardım çalışmalarına katılmak üzere görevlendirilen askeri helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden 6 kişilik mürettebatı da içerdiği aktarıldı. Tayfun nedeniyle 400 binden fazla kişi ise evlerinden tahliye edildi.

Kalmaegi, bu yıl Filipinler’i vuran 20. tayfun oldu. Filipinler her yıl ortalama 20 fırtına ve tayfunla karşı karşıya kalıyor.

Kalmaegi Tayfunu’nun Filipinler’in ardından Vietnam’a ulaşması bekleniyor.



#Filipinler
#Kalmaegi Tayfunu
#Mindanao Adası
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Mardin TOKİ sosyal konutları nerede, hangi ilçede var?