Suriyeli askeri öğrenciler TSK'da görev alıyor iddiasına MSB'den yanıt

Suriyeli askeri öğrenciler TSK'da görev alıyor iddiasına MSB'den yanıt

Ortak Eğitim ve Danışmanlık Mutabakat Muhtırası
Ortak Eğitim ve Danışmanlık Mutabakat Muhtırası

Milli Savunma Bakanlığı, 'Teğmenleri attılar Suriyeli aldılar' başlıklı habere ilişkin açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, "Suriyeli askeri öğrenciler imzalanan 'Ortak Eğitim ve Danışmanlık Mutabakat Muhtırası' kapsamında ülkemizde eğitim almaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından,
"Suriyeli askeri öğrenciler de imzalanan 'Ortak Eğitim ve Danışmanlık Mutabakat Muhtırası' kapsamında ülkemizde eğitim almaktadır. Eğitim alan askeri öğrencinin TSK’da görev alması söz konusu değildir"
açıklaması yapıldı.
Bakanlıktan, 'Teğmenleri attılar Suriyeli aldılar' başlıklı haberle ilgili yapılan açıklamada,
"Bakanlığımız ve TSK birçok ülke ile eğitim ve danışmanlık faaliyetlerini kapsayan anlaşmalar imzalamakta ve bu anlaşmalar kapsamında askeri öğrenciler ülkemizde eğitim görerek ülkesine dönmektedir. Suriyeli askeri öğrenciler de imzalanan 'Ortak Eğitim ve Danışmanlık Mutabakat Muhtırası' kapsamında ülkemizde eğitim almaktadır. Eğitim alan askeri öğrencinin TSK’da görev alması söz konusu değildir. Bakanlığımızın açıklamaları kasten çarpıtılarak servis edilen haberin, kamuoyunda bakanlığımız ve TSK’yı yıpratmaya, olumsuz algı oluşturma ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik olduğu aşikardır"
ifadeleri kullanıldı.




