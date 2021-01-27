Filipinli kadınlar Suriye’ye kaçırıldı ​

Filiplinli kadınlar Şam’a geldikten sonra da bu kez işverenlerinin zulmüne uğradı. Varlıklı Suriyeli ailelere satılan kadınlar şiddete maruz kaldı ve paraları ödenmedi.

Filipinler’den çalışmak için Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) giden onlarca kadın Suriye’ye kaçırıldı.

Washington Post gazetesi, Suriye’deki Filipinli kadınların dramını ortaya çıkardı. Habere göre, işe alım ajansları aracılığıyla BAE’ye çalışmaya giden kadınlar, ülkeye girer girmez bir gözaltı merkezine götürüldü. Haftalarca hücrelerde tutulup, taciz, tecavüz ve şiddete uğradı. Ajans yetkilileri onları vize süreleri dolana kadar alıkoydu ve Suriye’ye satıldıklarını söyledi.

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UÇAĞA ZORLA BİNDİRDİLER

Kadınlar, gözaltındayken ajans çalışanlarının kendilerine “Suriye’nin harika bir yaşam yeri olduğunu, iç savaşın bittiğini ve yüksek maaş alacaklarını” söylediğini belirtti. Kurbanlardan 33 yaşındaki Josephine Taogeng, Şam’a geliş sürecini şöyle anlattı: “Dubai’ye geldikten sonra karanlık bir odaya kapatıldık. Şam’a gönderileceğimizi duyunca çok direndim. Kaçmaya çalıştım. Gitmezsem beni öldüreceklerini söylediler. Darp edip uçağa zorla bindirdiler.”

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ÜCRET 8-10 BİN DOLAR

Filiplinli kadınlar Şam’a geldikten sonra da bu kez işverenlerinin zulmüne uğradı. Varlıklı Suriyeli ailelere satılan kadınlar şiddete maruz kaldı ve paraları ödenmedi. Adının açıklanmasını istemeyen 48 yaşındaki kadın, “Suriyeli işverenimiz hepimizi sıraya dizer ve aramızdan birini seçerdi. Bize fahişe muamelesi yapıyorlardı” dedi. 8 ila 10 bin dolar arasında gerçekleşen satışlarda, seçilme süresi uzayanlar Suriyeli komisyonculardan da şiddet gördü.

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İşverenlerinin evlerine hapsedilen kadınlardan bazıları, Şam’daki Filipinler Büyükelçiliğine kaçmayı başardı.

9 AY MAAŞ VERMEDİ

2018’den beri Suriye’de yaşayan ve şu anda büyükelçilikte görev yapan 32 yaşındaki Flordelisa Argola, “İşveren beni sürekli dövüyordu. Dokuz ay maaş vermedi. Bir gün onlar uyurken duvardan atladım. Cebimde sadece büyükelçileğe gidecek taksi param vardı” dedi.

35 KADIN SIĞINDI

Şam’daki Filipinler Büyükelçiliği’ne şimdiye kadar 35 kadın sığındı. Suriye çıkış vizesi ve eve dönecek paraları olmadığı için yaklaşık iki yıldır büyükelçilikte beklemek zorunda kalanların çalıştıkları evlerde ağır şartlarda yaşadıkları tespit edildi.