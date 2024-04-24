Filistin destekçisi İspanya Başbakanı Sanchez istifaya zorlanıyor: Eşini hedef gösterdiler

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, eşi Begona Gomez hakkında iş dünyasına etki yaptığı ve yolsuzluğa karıştığı iddialarından sonra görevde kalıp kalmamayı düşünmek için kamuya açık tüm siyasi gündemini bir süreliğine iptal ettiğini açıkladı.

Aşırı sağcı sempatizanı "Temiz Eller" adlı sendikanın suç duyurusunun ardından, eşi Begona Gomez ile ilgili, nüfuzunu kullanarak bazı iş çevrelerine etki yapmak ve yolsuzluk iddialarıyla Madrid'deki bir mahkeme hakiminin gizli bir soruşturma başlattığının ortaya çıkmasından sonra Sanchez, görevinden ayrılmayı düşündüğünü duyurdu.

Kamuya açık görüşmelerini iptal etti

Sanchez, X hesabından yaptığı ve "Vatandaşa mektup" başlığını attığı dört sayfalık açıklamada, muhalefetteki sağ ve aşırı sağ partileri, ülke gerçeğinden çok uzak kalmak, seçim yenilgisini kabul etmemek, meşru hükümete saygı göstermemek ve karikatürü andıran iddialar ortaya atarak, çamur makinesi gibi sürekli kendisine ve etrafındakilere iftira atmakla suçladı.

"Hükümetin başında devam mı etsem, yoksa bu yüksek onurdan vazgeçsem mi? Buna değer mi sorusunu acilen yanıtlamam gerekiyor." diyen Sanchez, kamuya açık tüm görüşmelerini bir süreliğine iptal ettiğini ve düşünmesi gerektiğini söyledi.

İspanya'da hem siyasette hem de basında "sürpriz" olarak yorumlanan kararında Sanchez, 29 Nisan'da kamuoyunun karşısına çıkarak kararını açıklayan bir basın toplantısı yapacağını belirtti.

"Eşime yönelik suçlamalara rağmen yargıya güveniyorum"

Sanchez, siyasi sorumluluğu, kamu hizmeti görevi olduğunu, hiçbir zaman görev ve sorumluluktan kaçmadığını, ülkesini sevdiğini ve ileriye götürmek istediğini vurguladı.

Sanchez, bugün Meclis genel kurulundaki bir oturumda muhalefetten gelen sorular üzerine, "Eşim hakkındaki suçlamalara rağmen ülkemde yargıya güvenmeye devam ediyorum." demişti.

Sosyalist İşçi Partisinin (PSOE) lideri olan 52 yaşındaki Sanchez, 2018-2019, 2020-2023 ve son olarak Kasım 2023'te kurulan azınlık sol koalisyon hükümetle üç dönemdir art arda başbakanlık görevini yürütüyor.

Temiz Eller sendikası 5 Nisan'da Gomez hakkında yaptığı suç duyurusunda, Gomez'in eşinin başbakan (Sanchez) olmasından dolayı nüfuzunu bazı iş çevrelerinde kullandığını ve yolsuzluklara karıştığını iddia etmişti.

İrlanda Başbakanı Varadkar'a da el çektirildi!

İrlanda Başbakanı Leo Varadkar, nisan ayının başlarında Beyaz Saray'da Aziz Patrick Günü için verilen davette ABD Başkanı Joe Biden'ın yanında, "Tarihimizi onların gözlerinde görüyoruz" diyerek Gazze'de yaşananları İrlanda'nın geçmişine benzeterek Gazze’ye destek verdiklerini açıklamıştı.

Varadkar, açıklamaları sonrasında 'sürpriz' bir şekilde görevinden istifa etmişti.















