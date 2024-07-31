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Dünya

Filistin Devlet Başkanı Abbas Haniye suikastı nedeniyle bir günlük yas ilan etti

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'ye düzenlenen suikast nedeniyle bir günlük yas ilan ettiği bildirildi. Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, Devlet Başkanı Abbas'ın, eski Başbakan Haniye için bugünü yas ilan ederek bayrakların yarıya indirilmesini istediği belirtildi.

13:54 - 31/07/2024 Çarşamba
AA
Hamas lideri İsmail Haniye'ye Tahran'da suikast
Hamas lideri İsmail Haniye'ye Tahran'da suikast

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'ye düzenlenen suikast nedeniyle bir günlük yas ilan ettiği bildirildi.


Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, Devlet Başkanı Abbas'ın, eski Başbakan Haniye için bugünü yas ilan ederek bayrakların yarıya indirilmesini istediği belirtildi.



Filistin Hükümetinden yapılan açıklamada da "Eski Başbakan ve vatansever lider Haniye'ye yönelik haince suikastı kınıyoruz." denildi.


Açıklamada, Filistin halkı ve gruplarına da İsrail'in saldırılarına karşı ulusal birliklerini artırma çağrısının yapıldı.

Filistin Ulusal Girişim Hareketi Genel Sekreteri Mustafa el-Bergusi de yaptığı açıklamada, "İşgal ordusunun bu iğrenç suçu işlemesini kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bergusi, açıklamasında şunları kaydetti:
"Bu korkunç cinayet, Filistin halkının ve direnişinin daha da güçlenmesini sağlar. Filistin halkı bugün mücahit kahraman bir lideri kaybetti. Bu lider, Filistin halkının çıkarlarını koruma ve ulusal birliğini sağlamaya çok önem veriyordu."

Hamas lideri Haniye'nin İran'da suikasta uğraması

Haniye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz'da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Haniye'nin, Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu.


İran ve Hamas Hareketi suikasttan İsrail'i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.


Haniye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'in yerine Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçilmişti.


Hamas lideri İsmail Haniye Tahran'da şehit edildi: İşte dakika dakika bölgede yaşanan gelişmeler

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, İran'ın başkenti Tahran'da kaldığı konutunda uğradığı saldırıda şehit edildi. Katil sürüsü İsrail alçak saldırıyı üstlenirken Hamas, İsmail Haniye'nin ikamet ettiği konutta İsrail ordusunun düzenlediği hava saldırısında öldürüldüğünü doğruladı. Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Haniye'nin yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın görevi teslim törenine katılmak için Tahran'da bulunduğu belirtildi. Hamas lideri Haniye'nin cenazesi, Katar'ın başkenti Doha'da cuma namazının ardından halkın katılımıyla toprağa verilecek. Haniye, siyonist İsrail'in saldırılarında 3 oğlu ve 4 torununu da şehit vermişti. İşte Hamas liderinin şehadeti sonrası bölgede yaşanan tüm gelişmeler...



#Filistin hükümeti
#Hamas
#İsmail Haniye
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