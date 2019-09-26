Dünya Filistin topraklarındaki işgalci İsrail güçleri Mescid-i Aksanın tüm kapılarını kapattı
ORTADOĞU

Filistin topraklarındaki işgalci İsrail güçleri Mescid-i Aksa'nın tüm kapılarını kapattı

İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın bütün kapılarını kapatarak girişleri engelledi. Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail polisi Mescid-i Aksa'nın avlusunda bir Filistinliyi gözaltına aldı.

Haber Merkezi AA
​Mescid-i Aksa'da İsrail zulmü devam ediyor.
​Mescid-i Aksa'da İsrail zulmü devam ediyor.

Mescid-i Aksa Müdürü Şeyh Ömer el-Kisvani, yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin Harem-i Şerif'in bütün kapılarını kapattığını ve girişlere izin vermediğini söyledi.

Kisvani, "Mescid-i Aksa'nın tekrar kapatılması kabul edilemez. İsrail, bir politika haline getirdiği bu yaklaşımına derhal son vermelidir." dedi.

Bir Filistinli gözaltına alındı

  • Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail polisi Mescid-i Aksa'nın avlusunda bir Filistinliyi gözaltına aldı.

Öte yandan İsrail polisinden yapılan açıklamada, Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde "bıçaklı saldırı" girişiminde bulunan bir kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, olaya ilişkin herhangi bir detay verilmedi.

Görgü tanıkları İsrail polisinin ayrıca Mescid-i Aksa çevresindeki Eski Şehir bölgesinin ana giriş kapılarını da kapattığını aktardı.

Harem-i Şerif'e giremeyen Filistinliler de ikindi namazını kapılarda kılmak zorunda kaldı.

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