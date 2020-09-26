​Filistin umutla seçimi bekliyor

Fetih Hareketi ve Hamas heyetinin Türkiye’de gerçekleştirdiği görüşmeler sonucunda taraflar, Filistinli grupların katılımıyla kapsamlı bir ulusal diyalog için sunulacak bir “vizyon” üzerinde anlaşmaya varmıştı.

Hamas ile Fetih’in seçimler konusunda uzlaşıya varmasının ardından halk da seçimlerin bir an evvel gerçekleştirilmesini umutla bekliyor. Filistin’de Gazze Şeridi’ni kontrol altında tutan Hamas ile Batı Şeria’yı yöneten Fetih, 2006’dan bu yana ilk genel seçimlerin düzenlenmesi için öncki gün anlaştı. Altı ay içinde sandıkların kurulması kararına varılan anlaşmanın ardından Gazze ve Batı Şeria halkı seçimi merakla beklemeye başladı. Batı Şeria ve Gazze’de yaşayan Filistinliler, önce parlamento seçimi, ardından Filistin yönetimi başkanlığı seçimi ve son olarak da Filistin Kurtuluş Örgütü Merkez Konseyi seçimlerinin bir an önce gerçekleştirilerek iki kent arasındaki 13 yıllık bölünmüşlüğün son bulmasını istiyor.

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İÇ BÖLÜNME MÜCADELEDE ENGEL

Batı Şeria’da bulunan Ramallah kentinde yaşayan Jawwad Jaradat, iç bölünmenin İsrail’e, işgal ettiği Filistin topraklarındaki planlarını gerçekleştirme fırsatı verdiğini ifade ederek, “İsrail pek çok kararı uygularken, Filistin, iç bölünme nedeniyle bu kararları engelleyemedi” dedi. Hamas ve Fetih’e, İsrail’in işgal planına karşı uzlaşma çabalarını arttırma çağrısı yapan Jaradat, İsrail ve Arap ülkelerinin vardığı normalleşme anlaşmalarına dikkat çekerek, “Yıllarca süren iç bölünmenin ardından halk uzlaşma çabalarının bir kez daha başarısızlıkla sonuçlanmasından endişe ediyor.

OYNAT 00:00 BAE-İsrail anlaşmasının perde arkasında neler var? İsrail yönetimi ile uzun yıllardır gizli ittifak yürüten Birleşik Arap Emirlikleri, Tel Aviv'le kapalı kapılar ardında kurduğu ittifakı perde önüne taşıdı. 2010 yılından bu yana aldıkları pozisyonlarla Ortadoğu'yu kana bulayan bu iki ülke, ekonomiden sağlığa, savunmadan dış politikaya kadar her alanda ittifak kuracak. İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin son yıllarda Türkiye'nin artan bölgesel etkinliğinden duyduğu rahatsızlık biliniyor. Geçtiğimiz yıl BAE ve Suud Arabistanlı mevkidaşları ile görüşen Mossad Başkanı Yossi Cohen'in 'İran'ın gücü kırılgan, asıl tehdit Türkiye'den geliyor' sözleri hala hafızalarda. Çatışma Hattı'nın 5. bölümünde İsrail-BAE anlaşmasının perde arkasını anlattık. BiP'te paylaş

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İŞGALE KARŞI BİRLEŞİN

Bir başka Ramallah sakini Ibrahim al-Arouri, Filistin topraklarında genel seçimlerin yapılmasının Filistinlilerin hakları için mücadele etmesini sağlayacak yeni siyasi stratejiler belirleyecek birleşmiş bir Filistin cephesiyle sonuçlanacağını dile getirdi. Durumu İsrail ya da Arap ülkelerinin sonlandırmayacağını liderlerinin sonlandıracağını ifade ederek, “Filistin’in iç bölünmesi, Arap ülkelerinin İsrail ile ilişkileri normalleştirmesinin asıl nedeni. Buna rağmen, Filistin liderlerinin İsrail’in işgaline karşı birleşeceğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.

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MEVCUT DURUM YORDU, UZLAŞIN

Gazze Şeridi’nde yaşayan Mamdouh al-Khaldy ise, zor yaşam koşullarının iç bölünmenin sonucu olduğunu söyleyerek, “Sadece İsrail değil, Hamas ve Fetih de kötüleşen koşullardan sorumlu. Filistin’deki bölünmeye üzülüyoruz. Hamas ve Fetih’e sesleniyorum, sahada gerçekten uzlaşmaya varın. Çünkü, mevcut durumdan yorulduk. İç bölünme yüzünden, Kudüs’ü Yahudileştirmeye çalışıyorlar, Arap ülkeleri İsrail ile ilişkilerini normalleştiriyor.

Hamas anlaşmayı tartışacak

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Hamas yönetiminin, son günlerde Fetih Hareketi’yle varılan anlaşmaları görüşmek üzere kendi içinde yöneticiler düzeyinde bir toplantı düzenleyeceğini duyurdu. Heniyye, yaptığı yazılı açıklamada, “Hamas, ulusal diyalog sürecine büyük önem veriyor. Hamas liderleri, Fetih ile yapılan anlaşmaları incelemek ve bunlarla ilgili kararlar almak için özel bir toplantı yapacak” ifadesini kullandı. Heniyye, Türkiye’de yapılan pozitif anlaşmaların, temelde önceki dönemlerde imzalanan Kahire anlaşmalarına ve özellikle de 2011’deki kapsamlı anlaşmaya dayandığını belirtti. Filistin anayasasına göre, her 4 yılda bir genel seçimlerin yapılması gerekiyor ancak İsrail işgali ve ablukası altındaki ülkede 2006’dan bu yana genel seçime gidilemiyor.