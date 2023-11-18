Filistin'de ölenler rakamdan ibaret değil

Terörist İsrail devletinin Gazze Şeridi’ne 42. gündür sürdürdüğü saldırılara uluslararası kamuoyunun tepkisi devam ediyor. İsrail’in saldırıların hayatını kaybedenler için Güney Kore’nin başkenti Seul’ün merkezindeki bir meydana 2 bin çift ayakkabı konuldu. Aktivistler tarafından gerçekleştirilen etkinlikte Gazze’de derhal ateşkes ilan edilmesi çağrısı yapıldı.





75 YILDIR ÖLENLERİ SİMGELİYOR

Aktivist Han Soo-young, “75 yıldan fazladır İsrail işgali sırasında Gazze Şeridi, Batı Şeria’da öldürülenleri simgeleyen ayakkabıların önünde duruyoruz. Bu ayakkabılar ölümlerin sadece rakamlardan ibaret olmadığını gösteriyor” ifadelerini kullandı. Ayakkabılar yerel saatle 20.00’ye kadar meydanda sergilendi.





İSRAİL’E DESTEK VERMEYİN

Hollanda’nın birçok kentindeki tren istasyonlarında ise, Filistin’e destek için oturma eylemleri düzenlendi. Başkent Amsterdam’daki merkezi tren istasyonunda yerel saatle 18:00’de toplanan göstericiler, “Özgür Filistin” ve “Nehirden denize kadar özgür Filistin” sloganları attı. Filistin bayraklarını sallayarak “ateşkes” çağrısı yapan göstericiler, İsrail’e destek verdiği gerekçesiyle Hollanda hükümetine tepki gösterdi. Filistin’de hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunan göstericiler daha sonra hep birlikte Fatiha Suresi’ni okudu.





ÖZGÜR FİLİSTİN İSTİYORUZ

Göstericilerden Roos Ykema, Filistinlilerle dayanışma içinde olduğunu göstermek için oturma eylemi düzenlediklerini belirterek “Hollanda hükûmetinin İsrail’e silah vermeyi durdurmasını ve ateşkes çağrısı yapmasını istiyoruz. Özgür Filistin istiyoruz. Gazze’deki insanların yalnız olmadıklarını bilmelerini istiyoruz” dedi. Amsterdam ile eş zamanlı olarak Rotterdam, Eindhoven, Nijmegen, Lahey, Utrecht, Breda ve diğer birçok Hollanda şehrinde oturma eylemi yapıldı.





ABD terörün başını çekiyor

Ürdün’de, terörist İsrail ordusunun saldırıları altındaki Gazze Şeridi’ne destek için cuma namazından sonra yürüyüşler gerçekleştirildi. Başkent Amman’da cuma namazından sonra El-Hüseyni Camisi’nin önündeki meydanda toplanan binlerce Ürdünlü, ABD ve İsrail aleyhinde atılan sloganlar atarak Nahil Meydanı’na doğru yürüdü. İsrail’in 7 Ekim’den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi’ne yönelik sürdürdüğü saldırılara destek veren ABD’ye tepki gösteren göstericiler, Filistinli direniş gruplarına da destek sloganları attı. Ürdünlü göstericiler “İsrail devlet değildir, terörist bir örgüttür”, “Filistin kurtuluşuna doğru” ve “ABD terörün başını çekiyor” yazılı pankartlar taşıdı. İsrail ordusunun saldırıları altındaki Gazze’ye destek için Ürdün’ün diğer kentlerinde de gösteri ve yürüyüşler düzenlendi.





İsrail’den yine cuma zulmü!

Gazze’ye havadan ve karadan ölüm yağdıran terörist İsrail Devleti Kudüs’te yaşayan Filistinlilere de zulmetmeye devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda olduğu gibi bu hafta da cuma namazını Mescid-i Aksa’da kılmak isteyen Filistinlilere engelleyip, gençleri tartaklayan işgalci İsrail polisi, zaman zaman yaşlı Filistinlilerin de Aksa’ya girişine izin vermedi.





AKSA’YA KARŞI NAMAZA DURDULAR

Cuma namazı için Aksa’ya alınmayan Filistinliler ise, namazlarını Mescid-i Aksa çevresinde kıldı. Yüzlerce Filistinli, Mescid-i Aksa’yı karşıdan gören Ra’s el-Amud Mahallesi’ndeki camide ve caminin çevresindeki kaldırımlarda saf tuttu.





İşgalci polis canlı yayını engellemeye çalıştı

İsrail polisinin şiddeti Mescid-i aksa çevresindeki olayları takip eden gazetecileri de hedef aldı. Polis güçlerinden biri, TRT Haber ekibinden kameraman Ahmet Bağış’ı ve muhabir Murat Can Öztürk’ü, canlı yayın yaptıkları sırada itti, ardından tüfeğinin namlusuyla vurarak kameranın camını kırdı. Yaşadıklarını anlatan kameraman Bağış, “Eğer beni ittiği anda sağıma dönseydim o namlu yüzüme gelecekti ve çok daha ciddi sonuçlarla karşı karşıya kalacaktık. Aslında kameraya zarar verip oradaki zulmü ve müdahaleyi insanlara aktarmamıza engel olmak istediler. Buna rağmen yayınlarımızı sürdürdük” dedi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun saldırıyı kınadı.





3 ülkede birden ‘Sessiz Eylem’

Direnenler topluluğu olarak kendini tanıtan bir gurup aktivist İsrail’in Filistinlilere karşı saldırılarını protesto etmek için Üsküdar meydanında “Sessiz Eylem” düzenledi. Türkiye, Bosna ve ABD’de eş zamanlı olarak yapılan eylemde Gazze şehitlerinin isimlerinin yazılı olduğu kurdeleler, Üsküdar sahilinde bulunan korkuluklara asıldı ve şehitlerin isimleri okundu.





İsrail dünyanın en tehlikeli terör örgütü

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, “Siyonizm veya adına İsrail denilen yapılanmanın, dünyanın en tehlikeli terör örgütü olduğunu” söyledi. Zeytinburnu Belediyesi Belgradkapı Sosyal Tesisleri’nde medya temsilcileriyle bir araya gelen Yapıcıoğlu, “siyonistlerin çok uzun süredir, kendilerini devlet olarak ilan etmeden önce basını bir silah gibi kullanmaya başladıklarını ve halen kullandıklarını” kaydetti.

Yapıcıoğlu, İsrail hakkında “Çocuk ve kadın öldürmekten daha kötü bir şey var. Çocuk öldürmeyi meşru bir hak olarak kabul etmek, çocuk öldürmekten bin kat beterdir. Bunu kendilerinde bir hak görüyorlar” değerlendirmesinde bulundu. “Cepheyi küçültmek adına her olayda savaşın farklı farklı isimlendirildiğini” ifade eden Yapıcıoğlu şöyle devam etti:





SİYONİZM VE MÜSLÜMANLAR SAVAŞIYOR

“1948’de önce Arap-İsrail savaşı dediler. Karşı cepheyi küçültmek adına İsrail-Filistin savaşı dediler. Sonra biraz daha küçülttüler, İsrail-Gazze savaşı dediler. En son İsrail-Hamas savaşı dediler. Yani Gazze’deki herkes de bu savaşın tarafı değil. Yavaş yavaş küçültülüyor. Ama öte taraftan kendileri, kendi halkalarını, cephelerini, taraftarlarını olabildiğince genişletmek için yine her türlü şeyi yapıyorlar.”

Savaşın bir tarafının siyonizm, diğer tarafının ise Müslümanlar ve insani değerler olduğunu söyleyen Yapıcıoğlu, İsrail’in tüm insani değerlere, tüm dünyaya, insanlıktan, adaletten yana, barış, adalet, hürriyet isteyen tüm insanlara meydan okuyarak savaş ilan ettiğini belirtti.



