Dünya Filistinli nineden Trumpa tepki O kadar İsraili seviyorsanız alın yanınızda götürün
ORTADOĞU

Filistinli nineden Trump’a tepki: O kadar İsrail’i seviyorsanız alın yanınızda götürün

Lübnan’da yaşayan Filistinli yaşlı bir kadın, ABD Başkanı Donald Trump’ın Filistin sorununa çözüm iddiasıyla açıkladığı anlaşmaya tepki göstererek, "O kadar İsrail’i seviyorsanız alın yanınızda götürün başkasının toprağını İsrail’e nasıl verirsiniz" dedi.

Haber Merkezi İHA
Filistinli mülteci kadın.
Filistinli mülteci kadın.

Lübnan’da yaşayan Filistinli mülteci kadın, ABD Başkanı Donald Trump’ın Filistin sorununa çözüm iddiasıyla açıkladığı anlaşmaya tepki gösterdi.

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ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye saati ile 20.00'da İsrail-Filistin meselesine ilişkin 'Yüzyılın Anlaşması' olarak tanımlanan sözde barış planını açıklayacak. Trump'ın 'İçinde çok iyi maddeler var ve bunu isteyeceklerini düşünüyoruz.' dediği anlaşmada Kudüs'ün tamamının işgalci İsrail güçlerine bırakılmasının da yer alacağı iddia ediliyor. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın 'Yüzyılın şamarı' olarak nitelendirdiği planın kabul edilmesi durumunda bölgede yeni bir kaosun ortaya çıkacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Filistinli yaşlı kadın, "Filistin’in toprağı bizim toprağımızdır, nasıl öyle bir şey yaparsınız? Allah sizden büyüktür, o kadar İsrail’i seviyorsanız alın yanınızda götürün. Biz Lübnan’da doğmamıştık, biz Filistin’de doğmuştuk, başkasının toprağını İsrail’e nasıl verirsiniz, bu haksızlık. Siz İsrail’in yanındasınız ama Allah bizimle beraberdir" şeklinde konuştu.

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