Dünya Filistinliler cuma namazını Mescid-i Aksanın kapılarında kıldı
ORTADOĞU

Filistinliler cuma namazını Mescid-i Aksa'nın kapılarında kıldı

Filistinliler cuma namazını yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle bir süredir ibadete kapalı olan Mescid-i Aksa'nın kapıları önünde kıldı. İsrail polisinin yoğun güvenlik önlemleri aldığı alanlarda cuma namazını kılan Filistinliler, namazın ardından olaysız dağıldı.

Haber Merkezi AA
Müslümanlar, ibadete kapalı olan Mescid-i Aksa'nın kapıları önünde kıldı.
Müslümanlar, ibadete kapalı olan Mescid-i Aksa'nın kapıları önünde kıldı.

Yüzlerce Filistinli, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'nın kapılarında cuma namazını eda etti.

İsrail polisinin yoğun güvenlik önlemleri aldığı alanlarda cuma namazını kılan Filistinliler, namazın ardından olaysız dağıldı.

  • Öte yandan İsrail polisi Mescid-i Aksa'nın El-Esbat (Aslanlı) Kapısı'nın bulunduğu bölgede Filistinli aktivist Hanadi el-Halavani'yi gözaltına aldı.

Salgın nedeniyle mart ayında önce kısmen, daha sonra tamamen ibadete kapatılan Mescid-i Aksa'da vakit ezanları okunmaya devam ediyor.

31 MAYIS'TA İBADETE AÇILACAK

Kudüs İslami Vakıflar Konseyi, 19 Mayıs'ta yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle kapalı olan Mescid-i Aksa'nın Ramazan Bayramı'nın ardından ibadete açılacağını duyurmuştu.

Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Şeyh Ömer el-Kisvani, çarşamba günü yaptığı açıklamada, Harem-i Şerif'in 31 Mayıs Pazar günü sabah namazı itibarıyla ibadete açılacağını bildirmişti.

İstanbul’da dev stadyumda günler sonra ilk cuma namazı
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında 16 Mart’la cemaatle namaza kapatılan camiler bugün açıldı. Camilerin yanı sıra meydan ve stadyumlar başta olmak üzere açık alanlarda 1 buçuk metre kuralına uyularak çizilen çizgiler çerçevesinde vatandaşlar cemaat ile cuma namazını kıldı.
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Bağcılar’da bulunan Bağcılar Belediyesi Mahmutbey Stadyumu da günler öncesinden cuma namazı için hazır hale getirildi.
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Stadyum içerisinde dün ekipler tarafından sosyal mesafe kuralları belirlendi. Bugün cuma namazını kılmak için gelen binlerce vatandaş stadyumu doldurdu.
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Vatandaşların maske taktıkları ve kişisel seccadelerini getirdikleri görüldü. Stadyum girişinde maskesi olmayan vatandaşlara ise Bağcılar Belediyesi ekipleri tarafından tek kullanımlık maske ve seccade dağıtıldı. Cuma namazını Bağcılar İlçe Müftüsü Celal Büyük kıldırdı.
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Sosyal mesafe çerçevesinde namazlarını ihya edeceklerini söyleyen Emrah Elban, “Mutlulukla hüznü bir arada yaşıyoruz. Cemaat insanları kaynaştırır. Korona virüs sebebiyle omuz omuza olmasak bile gönül gönüleyiz. Uzun bir aradan sonra özel bir günde 29 Mayıs’ta bir aradayız. Güzel bir gün cumamızı inşallah ihya edeceğiz. Çok mutluyuz. Güzel bir imkan sağlandı. Sağlık Bakanımızın da belirttiği gibi kontrollü sosyal hayatın cumasını kılıyoruz. Aramızda 1’er metre mesafe var” ifadelerini kullandı.
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İstanbul’da dev stadyumda günler sonra ilk cuma namazı
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında 16 Mart'ta toplu halde namaz kılınmasına kapatılan camiler bugün cuma namazı ile tekrar açıldı. Bağcılar Mahmutbey Stadyumu'nu dolduran cemaat uzun bir aranın ardından cuma namazını kıldı. Dev stadyumunda kılınan cuma namazı havadan drone ile de görüntülendi.


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