Filistinliler cuma namazını Mescid-i Aksa'nın kapılarında kıldı

Sosyal mesafe çerçevesinde namazlarını ihya edeceklerini söyleyen Emrah Elban, “Mutlulukla hüznü bir arada yaşıyoruz. Cemaat insanları kaynaştırır. Korona virüs sebebiyle omuz omuza olmasak bile gönül gönüleyiz. Uzun bir aradan sonra özel bir günde 29 Mayıs’ta bir aradayız. Güzel bir gün cumamızı inşallah ihya edeceğiz. Çok mutluyuz. Güzel bir imkan sağlandı. Sağlık Bakanımızın da belirttiği gibi kontrollü sosyal hayatın cumasını kılıyoruz. Aramızda 1’er metre mesafe var” ifadelerini kullandı.