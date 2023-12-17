Filistinliye iş yok

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye’nin Gazze’de ilk günden bu yana sergilediği insani ve adaletli tutumunu sürdürdüğünü açıkladı. Güler, “Binlerce sivilin katledilmesi insanlık suçudur. O günkü duruşumuz bugün de değişmedi. Ancak o zaman aceleci ve yanlı açıklama yapan ülkelerin bizim tutumumuza yaklaştığını da görüyoruz” dedi. Medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya gelen Güler, şu değerlendirmeleri yaptı: (İsrail'in Türkiye’ye saldırma ihtimali) Böyle bir ihtimalin olması mümkün olamaz. Herkes herkesi bilir.