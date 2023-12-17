Filistinliye iş yok

Evlerine dönmek zorunda kalan Filistinliler için İsrail hükümeti, yaptığı toplantıda Filistinli işçilerin işlerine geri dönmesi konusunda yetkililerin ikiye ayrıldığı öğrenildi. Toplantıda bir kesim Filistinlilerin işlerine geri dönmesi gerektiğini çünkü ucuz iş gücü olduğunu savundu. Diğer bir kesim ise Filistinliler ile savaşta olunduğunu ve bu sebeple kendi kaynaklarını Gazze ve Filistinliler için kullanmamak gerektiğini ileri sürdü.
MALİYETİ İSRAİLLİLERİN ÇOK ALTINDA
Öte yandan İsrail’deki inşaat sektöründe çalışan işçilerin yarısından çoğunu Filistinliler oluşturuyor. Ortada kalan 180 bin işçinin maliyeti normal bir İsrailli çalışanın kat be kat altında. Filistinli olduğu için iş bulmakta güçlük çeken işçiler, İsrail ve Filistin arasındaki savaş nedeniyle işsiz kaldığı için şu anda evlerinde beklemekle yetiniyor. İsrail’in işten çıkarttığı Filistinlilerin önemli çoğunluğunu Batı Şeria’dan gelen Filistinliler oluşturuyor. Batı Şeria’da bulunan silahlı Yahudi yerleşimciler ateşkes sonrasında Müslümanlara olan saldırganlığını artırdı. Silahlı olan ve herhangi bir hukuki yaptırım uygulanmayan Yahudi yerleşimciler, işsiz kalan Filistinlilerin evlerini ele geçirerek onları ortada bırakmayı istiyor.