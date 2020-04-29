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Dünya Finlandiyada okullar kademeli olarak açılacak
AVRUPA

Finlandiya’da okullar kademeli olarak açılacak

Finlandiya’da yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında kapatılan okulların kademeli olarak açılacağı bildirildi. Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, 18 Mart’tan beri kapalı olan okulların 14 Mayıs’tan itibaren kademeli olarak açılacağını duyurdu. Başbakan Marin, lise ve meslek okullarındaki öğrencilerin uzaktan eğitime devam edeceğini belirtti.

Haber Merkezi İHA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Çin’de ortaya çıkarak dünya genelinde 3 milyondan fazla kişiye bulaşan ve 220 binden fazla kişinin ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında ülkelerde alınan tedbirler gevşetiliyor.

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, 18 Mart’tan beri kapalı olan okulların 14 Mayıs’tan itibaren kademeli olarak açılacağını duyurdu. Başbakan Marin, lise ve meslek okullarındaki öğrencilerin uzaktan eğitime devam edeceğini belirtti.

Finlandiya’da salgının yayılma hızı yavaşlama belirtileri gösterirken ülke genelinde virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 206’ya, toplam vaka sayısı ise 4 bin 906’ya yükseldi. Ülkede toplam 89 bin 800 Covid-19 testi yapıldığı belirtilirken virüsü yenip taburcu olanların sayısı 2 bin 800 olarak açıklandı.

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