Dünya Fotoğrafı viral olmuştu Sandersın eldivenleri seri üretilecek
AMERİKA

Fotoğrafı viral olmuştu: Sanders’ın eldivenleri seri üretilecek

ABD senatörü Bernie Sanders'ın, Başkan Joe Biden’ın yemin töreninde giydiği ve sosyal medyada viral olan geri dönüştürülmüş yün eldivenleri yaratan öğretmen, şimdi artan ‘eldiven’ talebini karşılamak için Vermont Teddy Bear Company ile ortaklık yaptığını açıkladı. Jen Ellis adındaki öğretmen yaptığı açıklamada “Herkes eldivenini alacak - herkes” dedi.

Haber Merkezi DHA
Bernie Sanders'in bu fotoğrafı çok konuşulmuştu.
Bernie Sanders'in bu fotoğrafı çok konuşulmuştu.

Öğretmen Jen Ellis tarafından senatör Bernie Sanders’a hediye edilen örgü eldivenlerle başkanlık yemin töreninde fotoğraflanan Sanders’ın eldivenli pozu dikkat çekmişti.

SATIŞ REKORU KIRMAYA BAŞLADI

Üzerine çok konuşulan ve birçok yere montajlanan o fotoğraftaki eldivenler, satış rekoru kırmaya başladı. Bunun üzerine eldivenlerin yaratıcısı öğretmen Jen Ellis, Vermont Teddy Bear Company ile ortaklık yaptığı açıklayarak "Herkes eldivenini alacak - herkes" dedi.

Sanders'in o halini tığ işiyle tasvir ederek örgü bebeği yapan Teksaslı bir kişi, daha sonra internet üzerinden satışa çıkarılan yün bebeği 20 bin 300 dolara sattı.

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