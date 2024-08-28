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Dünya

Fransa-Almanya ortaklığında terör skandalı! Televizyon kanalında açık açık PKK propagandası yaptılar

Fransız-Alman televizyon kanalı ARTE'de, terör örgütü PKK propagandası yapıldı. Örgütü öven belgesele "Avrupa'da PKK: Silahlı mücadele mi, terörizm mi?" adı veridi. Sözde örgüt elebaşlarının konuşturulduğu belgeselde PKK'nın Avrupa tarafından nasıl finanse edildiğine de yer verildi.

14:22 - 28/08/2024 Çarşamba
AA
Skandal belgeselde açıkça PKK propagandası yapıldı.
Skandal belgeselde açıkça PKK propagandası yapıldı.

Fransız-Alman ortak televizyon kanalı ARTE'de "Avrupa'da PKK: Silahlı mücadele mi, terörizm mi?" başlıklı bir belgesel yayınlandı.

Televizyon kanalının terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı belgeselde, Fransa Komünist Partisinden (PCF) eski senatör Laurence Cohen ile yapılan röportaja yer verildi.

Terör örgütünü öve öve bitiremediler

Terör örgütünün Avrupa'daki birçok elebaşının konuşturulduğu belgeselde ayrıca Fransa'da PKK/KCK bağlantılı grupların çatı yapılanması olan Kürt Demokratik Konseyi (CDK-F) Eş Başkanı Şahin Polat ve CDK-F sözcüsü Berivan Fırat'ın, örgütün bu bağlantılarını savunduğu röportajlar yer aldı.

PKK nasıl finanse ediliyor?

PKK/KCK'nın Fransa'da ve Avrupa genelinde nasıl finanse edildiğine değinilen belgeselde, Avrupa genelinden her yıl örgüte yaklaşık 20 milyon avro tutarında para akışı sağlandığı belirtildi.


#Avrupa
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#ARTE
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