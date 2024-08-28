Fransa-Almanya ortaklığında terör skandalı! Televizyon kanalında açık açık PKK propagandası yaptılar

Türkiye ile Irak arasındaki iki günlük güvenlik zirvesinden Başika’da “Ortak Eğitim ve İşbirliği Merkezi” kurulması kararı çıkması PKK’ya karşı önemli bir adım oldu. TSK, merkezde Irak askerine istihbarat, keşif ve muharebe eğitimi verecek. PKK’ya yönelik operasyonlar hızlanacak. Zap ve Metina terörden temizlendikten sonra hedef Gara olacak.