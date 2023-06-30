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Fransa Başbakanı Borne: OHAL dahil ihtimaller masada

Fransa’da 17 yaşındaki Afrikalı bir gencin polis tarafından öldürülmesi sonucu protesto gösterileri şiddetini artırdı. 800'den fazla kişi gözaltına alınırken, bazı bölgelerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, sokaklardaki protestolara ilişkin ülkede düzenin sağlanması için OHAL dahil tüm ihtimallerin masada olduğunu bildirdi.

14:57 . 30/06/2023 Cuma
AA
Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, Cumhurbaşkanı Macron ile görüşecek.

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, Cumhurbaşkanı Macron ile görüşecek.

Polis kurşunuyla öldürülen genç için düzenlenen protestolar Avrupa ülkelerine sıçramaya devam ederken Fransa Başbakanı Elisabeth Borne'den dikkat çeken bir açıklama geldi.


Borne, Evry-Courcouronnes kentinde ulusal basına yaptığı açıklamada,
"Az sonra Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la birlikte ülkedeki olaylar bağlamında alınacak önlemleri görüşmek için toplantı yapacağız"
diye konuştu.

Borne, öncelliklerinin ulusal beraberliği sağlamak olduğunu, bunun da düzenin yeniden tesis edilmesinden geçtiğini belirtti.



OHAL dahil tüm ihtimaller masada

Bir gazetecinin
"OHAL ilan edilmesine gerek olup olmadığı"
sorusu üzerine Borne, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la birlikte bugün yapacakları toplantıda tüm ihtimallerin masada olacağını aktardı.

Borne, gece olaylarda görevli güvenlik güçlerine ek imkanlar verildiğini anımsatarak, Macron'la bu gece için alınabilecek ek önlemleri, yasal olanakları ve olaylara nasıl müdahale edileceğini görüşeceklerini ifade etti.



800'den fazla kişi gözaltına alındı

Polis, 27 Haziran'da Nanterre kentinde içinde 3 kişinin bulunduğu ve "dur" ihtarına uymayan bir araca ateş açmış, 17 yaşındaki sürücüyü öldürmüştü.


Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Nael'in ölümüne tepki gösterenler, ülke genelinde farklı kentlerde sokağa çıkarak polisle çatışmıştı.


Şimdiye kadar 800'den fazla kişinin gözaltına alındığı olaylarda yüzlerce araç ve kamu binası kundaklandı.



#Fransa
#NaelM.
#OHAL
#Macron
#Elisabeth Borne
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