Fransa Başbakanı Borne: OHAL dahil ihtimaller masada

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, Cumhurbaşkanı Macron ile görüşecek.
Polis kurşunuyla öldürülen genç için düzenlenen protestolar Avrupa ülkelerine sıçramaya devam ederken Fransa Başbakanı Elisabeth Borne'den dikkat çeken bir açıklama geldi.
Borne, öncelliklerinin ulusal beraberliği sağlamak olduğunu, bunun da düzenin yeniden tesis edilmesinden geçtiğini belirtti.
OHAL dahil tüm ihtimaller masada
Borne, gece olaylarda görevli güvenlik güçlerine ek imkanlar verildiğini anımsatarak, Macron'la bu gece için alınabilecek ek önlemleri, yasal olanakları ve olaylara nasıl müdahale edileceğini görüşeceklerini ifade etti.
800'den fazla kişi gözaltına alındı
Polis, 27 Haziran'da Nanterre kentinde içinde 3 kişinin bulunduğu ve "dur" ihtarına uymayan bir araca ateş açmış, 17 yaşındaki sürücüyü öldürmüştü.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Nael'in ölümüne tepki gösterenler, ülke genelinde farklı kentlerde sokağa çıkarak polisle çatışmıştı.
Şimdiye kadar 800'den fazla kişinin gözaltına alındığı olaylarda yüzlerce araç ve kamu binası kundaklandı.