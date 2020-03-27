Fransa Başbakanı Philippe: Gelecek günlerde durum zor olacak

Ülkede salgında yaşamını yitirenlerin sayısı bin 696'ya, vaka sayısı ise 29 bin 155'e yükselmişti.

Philippe, yaptığı açıklamada, salgının ülkede yol açtığı krizin bir süre devam edeceğini ve durumun hızlı şekilde düzelmeyeceğini belirtti.

"Gelecek günlerde durum zor olacak" ifadesini kullanan Philippe, yarın salgınla ilgili son gelişmeleri değerlendirmek üzere Sağlık Bakanı Olivier Veran ile basın toplantısı düzenleyeceğini kaydetti.

OYNAT 00:49 Macron'u protesto etmek isteyen sağlıkçılar tartaklandı Fransa Cumhuraşkanı Macron önceki gün virüsün en çok etkilediği Mulhous'u ziyaret etti. Ekipman bulmakta güçlük çeken sağlık çalışanları Macron'u protesto etmek istedi. Ancak sağlıkçılar güvenlik güçlerinin engeliyle karşılaştı. Macron'a sesini duyurmak isteyenler tartaklandı. BiP'te paylaş

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Vaka sayısı 29 binin üzerinde

Öte yandan, 100 devlet hastanesi ve 3 bin 800 yaşlı bakımevini çatısı altında toplayan Fransa Hastaneler Federasyonu (FHF) Başkanı Frederic Valletoux, yaptığı açıklamada, Paris’in de içinde olduğu Ile-de-France bölgesindeki hastanelerin 2 gün içinde kapasitesini aşacağı uyarısında bulundu.

Fransa'da salgında yaşamını yitirenlerin sayısı bin 696'ya, vaka sayısı ise 29 bin 155'e yükselmişti.

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