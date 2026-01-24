Fransa kanalında Cezayir aleyhine belgesel: Maslahatgüzar Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

Cezayir Dışişleri Bakanlığı, "France 2"da yayımlanan bir belgeselde Cezayir aleyhinde hakaretler içermesi nedeniyle Fransa'nın Cezayir Maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığına çağırdı. Konuyla ilgili Fransız makamlarından henüz bir açıklama gelmedi.
Cezayir'deki Fransız Maslahatgüzarı'nın Dışişleri Bakanlığına çağrılarak yayının içeriğine tepki gösterildiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Dışişleri Bakanlığı, Fransız kamu yayın kanallarından birinin Cezayir devletine, kurumlarına ve sembollerine yönelik bu açık saldırıdaki sorumluluğunun farkında olduğunu, bu kamu kanalının, kendisini denetleyen kamu otoritesinin suç ortaklığı veya en azından onayı olmadan böyle bir yayını gerçekleştirmeye cesaret edemeyeceğini karşı tarafa iletti."
"Şiddetle kınıyoruz"
Açıklamada, tüm diplomatik norm ve uygulamalara aykırı olarak, Cezayir'deki Fransız Büyükelçiliğinin bahsi geçen televizyon kanalının öncülük ettiği hakaret içerikli yayına katkılarının da söz konusu yayının Fransız makamlarının resmi onayından geçtiği anlamı taşıdığına işaret edildi.
Cezayir-Fransa ilişkileri, Paris'in Batı Sahra meselesinde Fas'ın önerisini kabul etmesi nedeniyle gerilime sahne oluyor. Cezayir, bölge sakinleri için kendi kaderini tayin hakkı talep eden Polisario Cephesi'ni destekliyor.
