Fransa Cumhurbaşkanı Macron Lübnan Başbakanı Selam ile Paris'te görüştü

23:0723/01/2026, Cuma
AA
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam ile Paris'te bir araya geldiğini belirterek, dost Lübnan'ın egemenliğini korumak ve ordusunun desteklemek için yanında olduğunu belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam ile başkent Paris'te bir araya geldi.

Paris'te resmi temaslarda bulunan Nevvaf, Elysee Sarayı'nda Macron ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Macron, X platformundan yaptığı açıklamada, Fransa'nın dost ülke Lübnan'ın egemenliğini korumak ve ordusunu desteklemek için yanında olduğunu belirtti.

Lübnan ordusuna destek konferansını Paris'te hazırlamakta olduklarını dile getiren Macron, bu konferansla Lübnan'ın egemenliğini ve istikrarına hizmet etmek adına bu ülkenin ordusunun kapasitesinin güçlendirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Orta Doğu'da kalıcı bir barış

Macron, Fransa ve Lübnan'ın aynı şekilde Orta Doğu'da ateşkese uyulmasını, istikrarlı ve kalıcı bir barış olmasını istediğini ifade etti.

Lübnan Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise görüşmede iki ülke arasında ortak öneme sahip başlıca konuların ele alındığı belirtildi.

Açıklamada, 5 Mart'ta Paris'te düzenlenmesi planlanan Lübnan ordusu ve güvenlik güçlerine destek konferansına yönelik hazırlıkların değerlendirildiği kaydedildi.

Görüşmede Başbakan Selam'ın İsrail'in devam eden saldırılarına ve Lübnan ordusunun silahları devlet tekelinde toplanması sürecini tamamlama konusundaki kararlılığına dikkat çektiği vurgulandı.



