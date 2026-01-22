Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Fransa Meclisi Müslüman Kardeşler'i terör örgütü listesine aldı

Fransa Meclisi Müslüman Kardeşler'i terör örgütü listesine aldı

20:1222/01/2026, Perşembe
G: 22/01/2026, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
İslam karşıtlığının günden güne arttığı Fransa'da Müslüman Kardeşler Hareketi, onaylanan tasarıyla terör örgütü listesine dahil edildi.
İslam karşıtlığının günden güne arttığı Fransa'da Müslüman Kardeşler Hareketi, onaylanan tasarıyla terör örgütü listesine dahil edildi.

Fransa Ulusal Meclisi, “Müslüman Kardeşler Hareketi”ni terör örgütü listesine dahil eden tasarıyı kabul etti. Aynı komisyonda, İsrail eleştirilerini ve siyonizm karşıtı eylemleri suç sayan bir tasarı da onaylandı. Ülke genelinde artan İslam karşıtlığı nedeniyle Müslümanlara yönelik siyasi kuşatma da yeni boyutlara ulaşıyor.

Fransa Ulusal Meclisi, geçtiğimiz günlerde Müslüman Kardeşler Hareketi’ni (İhvan) terör örgütleri listesine alan tasarıyı onayladı. Tasarı, ülkedeki güvenlik ve istihbarat birimlerinin uzun süredir üzerinde durduğu “İslamcılık” ve örgütün Fransa’nın kurumlarına 'sızma' iddiası çerçevesinde hazırlandı.

Aynı komisyonda İsrail’in eleştirilmesini ve siyonizm karşıtı eylem ve söylemleri suç sayan yasa tasarısı da kabul edildi. Yasa tasarısının eleştirmenler tarafından ifade özgürlüğü ve akademik tartışmalar üzerinde etkili olabileceği belirtiliyor.

Müslümanlar büyük baskı altında

Fransa’da Müslümanlar, özellikle aşırı sağın yükselişi ve Ekim 2023’te Gazze’ye yönelik saldırılara verilen tepkilerin ardından yoğun bir siyasi baskı altında bulunuyor. Ülkede son yıllarda İçişleri Bakanlığı ve Fransa istihbarat birimi DGSI tarafından hazırlanan raporlar, Müslüman Kardeşler ve bazı sol partilerin “İslamcı etkilerle topluma sızabileceği” yönünde iddialar öne sürdü. Bu raporlar, Müslüman toplumunun çeşitli kesimlerinde rahatsızlığa neden oldu.

Fransız senatörlerden 'İslamcılıkla mücadele' raporu

Sağcı Les Républicains (LR) partisinin senatörleri ise kasım ayında yayımladıkları “İslamcılıkla mücadele” raporunda, başörtüsü yasağı ve gençlerin dini pratiklerinin sınırlandırılması gibi önerilerde bulunmuştu. Skandal rapor, uzmanlar ve Müslüman liderler tarafından “siyasal araç olarak laiklik uygulaması” ve “Müslümanları hedef alan bir politika” olarak nitelendirildi.

Ülkedeki İslam karşıtlığı yeni boyutlara ulaşıyor

Fransa Ulusal Meclisi’nin Müslüman Kardeşler tasarısını kabul etmesi, ülkedeki İslam karşıtlığının ve Müslümanlara yönelik politik baskının yeni bir boyuta ulaştığını gösteriyor. Uzmanlar, yasal düzenlemelerin toplumdaki bölünmeleri derinleştirebileceği ve radikal eğilimlerin beslenmesine zemin hazırlayabileceği uyarısında bulunuyor.



#Fransa
#Müslüman Kardeşler Hareketi
#İhvan
#Fransa Meclisi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TRT 1 canlı yayın izle 22 Ocak: UEFA Avrupa Ligi TRT 1 Tabii şifresiz canlı maç izle