Fransa Meclisi Müslüman Kardeşler'i terör örgütü listesine aldı

Fransa Ulusal Meclisi, geçtiğimiz günlerde Müslüman Kardeşler Hareketi’ni (İhvan) terör örgütleri listesine alan tasarıyı onayladı. Tasarı, ülkedeki güvenlik ve istihbarat birimlerinin uzun süredir üzerinde durduğu “İslamcılık” ve örgütün Fransa’nın kurumlarına 'sızma' iddiası çerçevesinde hazırlandı.

Aynı komisyonda İsrail’in eleştirilmesini ve siyonizm karşıtı eylem ve söylemleri suç sayan yasa tasarısı da kabul edildi. Yasa tasarısının eleştirmenler tarafından ifade özgürlüğü ve akademik tartışmalar üzerinde etkili olabileceği belirtiliyor.

Müslümanlar büyük baskı altında

Fransa’da Müslümanlar, özellikle aşırı sağın yükselişi ve Ekim 2023’te Gazze’ye yönelik saldırılara verilen tepkilerin ardından yoğun bir siyasi baskı altında bulunuyor. Ülkede son yıllarda İçişleri Bakanlığı ve Fransa istihbarat birimi DGSI tarafından hazırlanan raporlar, Müslüman Kardeşler ve bazı sol partilerin “İslamcı etkilerle topluma sızabileceği” yönünde iddialar öne sürdü. Bu raporlar, Müslüman toplumunun çeşitli kesimlerinde rahatsızlığa neden oldu.

Fransız senatörlerden 'İslamcılıkla mücadele' raporu

Sağcı Les Républicains (LR) partisinin senatörleri ise kasım ayında yayımladıkları “İslamcılıkla mücadele” raporunda, başörtüsü yasağı ve gençlerin dini pratiklerinin sınırlandırılması gibi önerilerde bulunmuştu. Skandal rapor, uzmanlar ve Müslüman liderler tarafından “siyasal araç olarak laiklik uygulaması” ve “Müslümanları hedef alan bir politika” olarak nitelendirildi.

Ülkedeki İslam karşıtlığı yeni boyutlara ulaşıyor

Fransa Ulusal Meclisi’nin Müslüman Kardeşler tasarısını kabul etmesi, ülkedeki İslam karşıtlığının ve Müslümanlara yönelik politik baskının yeni bir boyuta ulaştığını gösteriyor. Uzmanlar, yasal düzenlemelerin toplumdaki bölünmeleri derinleştirebileceği ve radikal eğilimlerin beslenmesine zemin hazırlayabileceği uyarısında bulunuyor.







