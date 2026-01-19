Yeni Şafak
Von der Leyen NATO, İngiltere, Almanya, Fransa ve İtalya liderleriyle Grönland'ı görüştü

09:4319/01/2026, Pazartesi
Grönland ve Danimarka'nın egemenliğini koruma taahhütleri konusunda kararlı olduklarını vurgulayan von der Leyen, “Stratejik ekonomik ve güvenlik çıkarlarımızı her zaman koruyacağız. " dedi
Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, NATO, İngiltere, Almanya, Fransa ve İtalya liderleriyle Grönland konusunda görüştüğünü bildirdi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri yaptığını belirtti. Grönland ve Danimarka'nın egemenliğini koruma taahhütleri konusunda kararlı olduklarını vurgulayan von der Leyen, “Stratejik ekonomik ve güvenlik çıkarlarımızı her zaman koruyacağız. Avrupa dayanışmamıza yönelik bu zorlukların üstesinden metanet ve kararlılıkla geleceğiz” dedi.



