Avrupa'ya Grönland yaptırımı

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı sert açıklamayla Danimarka ve Avrupa Birliği ülkelerini hedef aldı. Trump, ABD’nin yıllardır Danimarka başta olmak üzere Avrupa’yı gümrük vergisi almadan ekonomik ve güvenlik açısından “sübvanse ettiğini” savunarak, “Şimdi, yüzyıllar sonra Danimarka’nın karşılık verme zamanı geldi. Dünya barışı tehlikede” ifadelerini kullandı. Trump’ın açıklamaları, Washington ile Avrupa başkentleri arasındaki gerilimi yeni ve daha tehlikeli bir aşamaya taşıdı.

Kutsal Toprak Parçası

Trump, Çin ve Rusya’nın Grönland üzerinde emelleri olduğunu öne sürerek, Danimarka’nın bu duruma karşı koyabilecek kapasiteye sahip olmadığını iddia etti. Grönland’ın savunmasının “iki köpek kızağına” dayandığını söyleyen Trump, “Bu oyunu ancak Trump yönetimindeki ABD başarılı şekilde oynayabilir. ABD’nin ve dünyanın ulusal güvenliği tehlikedeyken kimse bu kutsal toprak parçasına dokunamayacak” dedi.

SÜRDÜRÜLEMEZ RİSK

ABD Başkanı, Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, İngiltere, Hollanda ve Finlandiya’nın “bilinmeyen amaçlarla” Grönland’a gittiğini ileri sürerek bunun gezegenin güvenliği, emniyeti ve hatta hayatta kalması açısından son derece tehlikeli bir durum yarattığını savundu. Bu ülkelerin “sürdürülemez ve kabul edilemez bir risk seviyesi” oluşturduğunu dile getirdi.

Önce yüzde 10

Trump, söz konusu sekiz Avrupa ülkesi için 1 Şubat 2026 itibarıyla ABD’ye gönderilen tüm mallara yüzde 10 gümrük vergisi uygulanacağını, 1 Haziran 2026’dan sonra bu oranın yüzde 25’e çıkarılacağını açıkladı. Bu tarifelerin, Grönland’ın “tam ve eksiksiz” biçimde ABD tarafından satın alınmasına yönelik bir anlaşmaya varılana kadar yürürlükte kalacağını vurguladı. Trump, ABD’nin bu satın alma girişimini 150 yılı aşkın süredir denediğini, ancak Danimarka’nın her seferinde reddettiğini hatırlattı.

Altın Kubbe'ye lazım

Trump’a göre ABD’nin Grönland’a ihtiyacı, modern saldırı ve savunma silah sistemleriyle doğrudan bağlantılı. “Altın Kubbe” olarak anılan ve yüz milyarlarca dolarlık yatırımla geliştirilen savunma projelerinin, Grönland toprakları dahil edilmeden tam verimle çalışamayacağını savunan Trump, bu durumun Kanada’nın korunması dahil küresel güvenlik mimarisini etkilediğini ileri sürdü.

TAVİZ VERMEYE ZORLUYOR

Trump’ın “tarife” olarak adlandırdığı bu adımların, ticari bir düzenlemeden ziyade Avrupa’yı Grönland konusunda taviz vermeye zorlamayı amaçlayan ekonomik yaptırımlar olarak görülmesi, ABD-Avrupa ilişkilerinde ciddi bir kırılmaya işaret ediyor. Uzmanlar, bu yaklaşımın NATO içindeki dayanışmayı zayıflatabileceğini ve ittifakın geleceğini her zamankinden daha tartışmalı hale getirdiğini belirtiyor.

MERCOSUR ile cevap verdiler

ABD Başkanı Donald Trump'ın bazı Avrupa Birliği (AB) ülkelerine Grönland vergisi kesmesine cevap hızlı geldi. Avrupa Birliği (AB) ile Güney Ortak Pazarı (MERCOSUR) arasında 25 yıldır müzakere edilen ve Birlik üyesi ülkelerde çiftçi protestolarına sebep olan ticaret anlaşması önceki gün beklenmedik bir hızla imzalandı. Paraguay'ın başkenti Asuncion'da gerçekleştirilen AB-MERCOSUR ticaret anlaşması imza törenine, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ile birlikte bölge ülkelerinin liderleri katıldı. Törende konuşan von der Leyen, "Bu anlaşma 25 yıldır hazırlanıyordu" dedi. Geçtiğimiz hafta içi bir başka ABD müttefiki olan Kanada da Çin ile elektrikli otomobilleri de içeren bir ticaret anlaşmasına imza atmıştı.

Babacığınızı kızdırmayın

Rusya Ulusal Varlık Fonu Başkanı Kirill Dmitriev, bazı Avrupa Birliği ülkelerinin Grönland'a asker göndermesini hedef aldı, askerler geri dönmeli dedi. Dmitriev mesajını ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland meselesi için bazı Avrupa ülkelerini ek gümrük vergileriyle tehdit etmesinin ardından paylaştı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Yatırım ve Ekonomik Kooperasyon özel temsilcisi olan Dmitriev, Avrupa Birliği Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen'e hitap ederek, "Babacığınızı provoke etmeyin! Grönland'a gönderilen 13 askeri geri çekin" dedi.











