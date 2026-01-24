Macron'un pilot gözlüğü dünyanın diline düştü: Sosyal medya bu fotoğraflarla dolu

DAVOS'A DAMGA VURDU

Davos'ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'na Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un aynalı pilot güneş gözlükleri damga vurdu.

GÖZÜNDEKİ KANAMAYI GİZLİYOR

Macron, gözündeki rahatsızlık nedeniyle bir süredir kapalı alanlardaki etkinliklere bile güneş gözlüğüyle katılmak zorunda.

Macron, sağ gözündeki subkonjonktival kanamayı, yani patlamış kan damarını şık bir şekilde gizliyor. Daha önce bu durumu "tamamen zararsız" olarak tanımlamıştı.

TOP GUN FİLMİNDEN MAVERICK BENZETMESİ

Fransa liderinin aynalı pilot gözlüğüyle ilgili sosyal medyada sayısız içerik üretildi. Hatta gazetelerde makaleler bile yazıldı.

Güneş gözlüklü Macron, Tom Cruise'un "Top Gun" filminde canlandırdığı savaş pilotu Maverick'e benzetildi. Sosyal medya kullanıcıları Davos'ta konuşan Macron'a uçuş üniforması giydirdikleri görseller üretti.

"MACRON BATI'YI KURTARABİLİR Mİ?"

Macron, Sylvester Stallone'nin 1986 yapımı aksiyon filmi "Cobra"daki karakterine de benzetildi.

İngiliz The Telegraph haberine "Macron'un güneş gözlüğü Batı'yı kurtarabilir mi?" başlığını attı. Wall Street Journal, "Grönland'ı unutun, Macron'un güneş gözlüğü Davos'u ele geçirdi" ifadesini kullandı.

RENK RENK GÖZLÜKLER TAKTILAR

Gözündeki rahatsızlığı gizleyen güneş gözlüğünü farklı formlarda gözlüklerle değiştiren kullanıcılar da oldu. Fransız liderin renk renk gözlükler taktığı farklı görseller üretildi. Sosyal medyada konu üzerine çok sayıda şaka yapıldı.

650 EURO DEĞERİNDEKİ GÖZLÜK

Macron'un ofisi, Fransız liderin 659 Euro değerinde Fransız yapımı bir güneş gözlüğü taktığını açıkladı. Şirket, Macron'un taktığı güneş gözlüklerinden yılda yaklaşık bin adet ürettiğini söyledi.

Üreticinn hisse değeri bir günde yüzde 28 arttı, yoğun talep nedeniyle internet sitesi çöktü.



