Macron’un özel mesajını ifşa etti

ABD Başkanı Trump sosyal medyada Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’nin kendisine gönderdiği mesajın görüntülerini paylaştı. ABD Başkanı'nın paylaştığı WhatsApp mesajında Macron'un “Suriye konusunda tamamen hemfikiriz. İran konusunda harika şeyler başarabiliriz. Grönland konusunda ise ne yaptığını anlamıyorum" ifadelerini kullandığı görülüyor. Davos zirvesinin ardından 22 Ocak'ta Fransa'nın başkenti Paris'te G7 toplantısı düzenlemeyi teklif eden Macron, görüşmeye Ukraynalıları, Danimarkalıları, Suriyelileri ve Rusları da davet edebileceğini belirtiyor. Macron ayrıca aynı gün Trump'ı ABD'ye dönmeden birlikte akşam yemeği yemeye davet ediyor. ABD başkanı yalnızca mesajı yayınlamakla kalmadı, Macron'un Barış Kurulu'na katılma kararına yönelik çekincesini de hedef aldı. Macron'un, Gazze barış planı çerçevesinde oluşturulan "Barış Kurulu"na katılma davetine sıcak bakmadığına yönelik iddiaların sorulması üzerine Trump, "Onun şaraplarına ve şampanyalarına yüzde 200 gümrük vergisi uygulayacağım ve o da katılacak. Ama katılmak zorunda değil" ifadelerini kullandı. Macron'un "yakında görevden ayrılacağı" değerlendirmesinde bulunan Trump, Fransa Cumhurbaşkanı'nın "istenmediğini" savundu.





Bir yol buluruz

Öte yandan ABD Başkanı, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin Davos zirvesine ilişkin özel mesajını da kendi sosyal medya hesabından paylaştı. Rutte'nin mesajında “Sevgili Donald, Suriye'de neler başardığın inanılmaz. Davos'taki medya bağlantılarımı kullanarak orada, Gazze'de ve Ukrayna'da yaptıklarını öne çıkaracağım. Grönland için bir yol bulmaya kararlıyım. Seni görmek için sabırsızlanıyorum” ifadelerinin yer aldığı görüldü. Rutte'nin, Avrupa ülkelerinin aksine Grönland için bir yol bulma vurgusu yapması gözlerden kaçmadı.





DEAŞ'lıları Suriye hükümeti yakaladı

ABD Başkanı Trump, Amerikan New York Post gazetesine yazışmalarını kamuoyuna neden açıkladığını anlattı. ABD Başkanı, röportajında, Macron ve Rutte ile Suriye'deki DEAŞ mahkumlarının durumuna ilişkin bir konuyu ele aldıklarını aktararak, "Ne yaptığımı biliyor musunuz? Bir hapishane kaçışını engelledim. Suriye'de iyi bir iş çıkardık. Avrupalı mahkumlar kaçıyordu ve ben bunu durdurdum. Bu olay dün oldu." değerlendirmesini yaptı. Trump, YPG/SDG'nin serbest bıraktığı DEAŞ mahkumlarıyla ilgili "Avrupalı teröristler hapishaneden kaçmışlardı. Suriye hükümeti ve Suriye'nin yeni lideri ile çalıştık, onlar (Suriye hükümeti) tüm mahkumları yakaladılar ve onları tekrar hapse attılar. Bunlar hepsi Avrupalı olan dünyanın en kötü teröristleriydi" ifadelerini kullandı.



