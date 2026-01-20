Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan Grönland çıkışı: Danimarka'nın doğal bir parçası değil

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Başkanı Donald Trump’ın üzerinde hak iddia ettiği Danimarka’nın özerk bölgesi Grönland’ın, ülkenin doğal bir parçası olmadığını ifade etti.

Rus diplomasisinin 2025 yılı çalışmalarını değerlendirdiği basın toplantısında konuşan Lavrov, Kopenhag’ın stratejik öneme sahip bu ada üzerindeki hakimiyetinin sömürgecilik sonucu olduğunu belirtti.

Lavrov, “Grönland başlangıçta ne Danimarka’nın ne de Norveç’in parçasıydı. Burası sömürge bir bölgedir. Bölge sakinleri mevcut konumlarına alışmış ve kendilerini rahat hissediyor olsalar da meselenin özü değişmiyor” ifadelerini kullandı.

Kırım ve Grönland kıyaslaması

Bakan Lavrov, Grönland’ı stratejik önemi bakımından Kırım ile kıyaslayarak dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Lavrov, “Kırım’ın Rusya Federasyonu’nun güvenliği için taşıdığı önem, Grönland’ın Amerika Birleşik Devletleri için taşıdığı önemden az değildir” dedi.

Kırım’ın Rusya Federasyonu’na bağlanmasından önce bölgede bir referandum yapıldığını hatırlatan Lavrov, Grönland vakasında ise durumun farklı olduğunu ifade etti.

Lavrov, “Orada halkla kimse müzakere yürütmedi. Trump sadece bu bölgenin ABD güvenliği için gerekli olduğunu söyledi. Bu yaklaşım, BM Genel Kurulu tarafından onaylanan ilkelerle bağdaşmıyor” diye konuştu.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov

Rusya’nın adayı ele geçireceği iddialarına yalanlama

Batı’da dile getirilen güvenlik endişelerine de değinen Lavrov, Grönland’ın Rusya veya Çin tarafından ele geçirileceği yönündeki iddiaların gerçek dışı olduğunu vurguladı.

Moskova’nın Danimarka adasını ele geçirme gibi bir planı olmadığını belirten Lavrov, “Bu sözleri haklı çıkarmak için kullanılan argümanlar doğru değil. Batı’da bile bu iddialar artık yalanlanıyor” dedi.

Danimarka Krallığı bünyesinde özerk bir bölge olan ve yaklaşık 56 bin kişinin yaşadığı Grönland, Trump’ın son dönemdeki açıklamalarıyla gündemde kalmaya devam ediyor.

Trump, adanın Rusya ve Çin’den gelen tehlikelere karşı kritik bir noktada olduğunu, füze ikaz ve uzay savunma sistemleri için hayati rol oynadığını savunarak adayı ABD’ye katma planlarını yinelemişti.

Ancak Financial Times’ın NATO istihbarat verilerine aşina kaynaklara dayandırdığı habere göre, son yıllarda Grönland açıklarında Rus veya Çin gemilerinin herhangi bir sıra dışı hareketliliği tespit edilmedi.

Avrupa ülkeleri ve Grönland yerel yönetiminin karşı çıktığı bu sürece rağmen, ABD Başkanı, Grönland’ın devrine yanaşmayan Avrupa devletlerine 1 Şubat’tan itibaren yeni gümrük tarifeleri uygulama tehdidinde bulunmuştu.



