Ukrayna'dan Putin'in konutuna saldırı girişimi: Kiev yalanladı, Moskova 'karşılık yolda' dedi

18:1729/12/2025, Pazartesi
IHA
Rusya, Putin’in konutuna 91 İHA ile saldırı girişiminde bulunulduğunu bildirdi.
Ukrayna'nın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Novgorod bölgesindeki konutuna saldırı girişiminde bulunduğu iddia edildi. Rusya'dan yapılan açıklamada, bu saldırıya karşılık verileceği ve müzakere sürecindeki tutumunu değiştireceği belirtildi. Kiev yönetimi saldırıyı yalanlarken, barış sürecini baltalama girişimi olarak nitelendirdi.

Rusya-Ukrayna arasında barış için ABD arabuluculuğunda müzakereler devam ederken, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna’nın Rusya’nın Novgorod bölgesindeki Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in konutuna saldırı girişiminde bulunduğunu açıkladı.

"91 İHA ile düzenlendi: Hepsi imha edildi"

Lavrov, Ukrayna’nın Putin’in konutuna 28-29 Aralık tarihlerinde 91 adet uzun menzilli insansız hava aracıyla saldırı düzenlediğini ve bunların tamamının Rus hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini belirtti.

Lavrov,
"Bu tür pervasız eylemler cezasız kalmayacak"
ifadelerini kullanarak, saldırıyı "devlet terörizmi" olarak nitelendirdi.

"Misilleme yapılacak"

Rus bakan, ülkesinin misilleme olarak saldırılacak hedefleri belirlediğini aktardı.

Saldırının barış anlaşması müzakereleri sırasında gerçekleştiğini hatırlatan Lavrov, Rusya’nın müzakerelerden çekilmeyeceğini ancak tutumunu gözden geçireceğini belirtti.

Putin’in saldırı sırasında konutta olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

Ukrayna saldırıyı yalanladı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ise söz konusu saldırıyı yalanlayarak, Rusya’nın Ukrayna’nın başkenti Kiev’deki hükümet binalarına saldırı için zemin hazırladığını belirtti.

Putin ve Trump telefonda görüştü

Yaşananlar sıcaklığını korurken Beyaz Saray, "Başkan Trump biraz önce Başkan Putin ile Ukrayna hakkında olumlu bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi." açıklamasını yaptı.

