Fransa Sağlık Bakanı'ndan itiraf: Koronavirüs salgını Evanjelik Kilisesi'nden yayıldı

Veran, haftalık Le Journal du Dimanche gazetesine verdiği demeçte, ülkeyi etkisi altına alan Kovid-19 salgınına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Devrilme noktası, Mulhouse'daki Evanjelik Kilisesi'nde yapılan toplantıydı. Salgın, ülke geneline gerçekten buradan yayıldı" ifadesini kullanan Veran, Fransızların, hükümetin salgının yol açtığı krizin yönetimi konusunda endişelerinin bulunmasını normal karşıladığını söyledi.

Veran, ülkesinin Kovid-19'a karşı alınan önlemlerde geç kalmadığını savundu.

Bu arada Le Monde gazetesinin haberinde, virüsün Mulhouse'daki Evanjelik Kilisesi'nden Avusturya'ya gittiği belirtildi.

FOTOĞRAF 10 İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth koronavirüs salgınından etkilenenler arasında. Buckingham Sarayı’ndan yapılan açıklamaya göre her yıl yapılan Trooping The Colour adlı kutlama bu yıl yapılamayacak. Sarayın yaptığı duyuruda, “Hükümetin tavsiyesiyle Trooping the Colour adlı Kraliçe’nin Doğum Günü Geçidi, geleneksel şekilde yapılamayacak. Bir dizi başka seçenekler de gözden geçirilmektedir” ifadeleri kullanıldı. Geçtiğimiz hafta Kraliçe’nin geleneksel bahçe partisi ve planlanan ziyaretlerinin de iptal edildiği duyurulmuştu. 21 Nisan 1923 tarihinde dünyaya gelen Kraliçe Elizabeth için her yıl haziran ayında İngiltere’nin başkenti Londra’da Trooping the Colour etkinliği düzenleniyor. Etkinlikte, Britanya ve Milletler Topluluğu ordu alayları tarafından gerçekleştirilen bir askeri tören sergileniyor. Geçtiğimiz yıllardaki törenlerden bir görüntü. Kraliçe 2. Elizabeth Kraliçe 2. Elizabeth Geçtiğimiz yıllardaki törenlerden bir görüntü. Koronavirüs Kraliçe Elizabeth'e doğum günü kutlatmayacak Doksan üç yaşındaki İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in her yıl resmi geçit töreni eşliğinde gerçekleştirilen "Trooping the Colour" adlı doğum günü etkinliği, koronavirüs salgını gerekçesiyle iptal edildi. Buckingham Sarayı, Kraliçe'nin 94'üncü yaş günü kutlaması için alternatifleri gözden geçirdiklerini açıkladı. BiP'te paylaş

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Ayinden sonra ülkelerine giden vatandaşlar salgının yayılmasına neden oldu

Avusturya'nın başkenti Viyana'da yaşayan bir ailenin 17-21 Şubat'ta Mulhouse'daki kilisede yapılan ayinlere katıldığı, 27 Şubat'ta Belçika üzerinden Viyana'ya döndüğü ve virüs testlerinin pozitif çıktığı bilgisi paylaşıldı.

Haberde, bu ayinlerin, virüsün Afrika ülkesi Burkina Faso'da da görülmesine neden olduğu kaydedildi.

Vagadugu'da yaşayan papaz Mamadou Philippe Karambiri'nin, bu ayinlere katıldığı ve ülkesine dönüşünde kendisinde virüs tespit edildiği ifade edildi.

OYNAT 00:59 ABD'de korkutan görüntü: Kentteki morglar dolunca devreye gireceği söylenen mobil morglar kullanılmaya başladı New York'un Brooklyn bölgesinde bulunan Brooklyn Hastanesi'nde ölen kişilerin soğuk hava tertibatlı morglara taşındığı amatör kamerayla görüntülendi. Mobil morglar, koronavirüsten ölenlerin sayısının giderek artmasının ardından salgına hazırlık kapsamında, kentteki morgların dolması durumunda devreye girmek için hazırlanmıştı. Çekilen bu görüntüler morgların dolduğunu ve mobil morgların kullanılmaya başlandığını gözler önüne serdi. BiP'te paylaş

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Ayinlere katılan en az 1000 kişide virüs tespit edilmişti

Kamu yayıncısı France Info'nun haberinde, Mulhouse'daki Evanjelik Kilisesi'nde 17-21 Şubat'taki ayinlere katılan en az bin kişide virüs tespit edildiği belirtilmişti.

Birçok şehirden katılımın olduğu bu ayinlerin, ülkede salgının yayılmasına neden olduğuna dikkat çekilmişti.

Haberde ifadelerine yer verilen kilisenin papazı ve doktor Jonathan Peterschmitt, "Ayinlere katılanların çoğu virüsü taşıyordu. Çünkü daha sonra çoğunun testi pozitif çıktı" ifadesini kullanmıştı.

Sağlık Ajansı Kurumunun Mulhouse'un de içinde bulunduğu Grand-Est bölgesi Genel Direktörü Christophe Lannelongue, Mulhouse'da ayinlerden önce de vakaların görüldüğünü ancak salgına ayinlerin neden olduğunu itiraf etmişti.

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