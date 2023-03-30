Fransa savaş alanına döndü: Polisten emeklilik reformu karşıtı göstericilere çok sert müdahale

Fransa'nın başkenti Paris'te protestocular, tartışmalı emeklilik reformuna tepki için Louvre Müzesi'nin girişini kapatarak eyleme başladı. Müzenin kapılarının önüne geçerek girişleri kapatan kalabalık, "60 yaşında emeklilik. Çok yaşamak için az çalış", "Geri adım atmayacağız" yazılı pankartlar taşıdı.