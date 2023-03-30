Fransa savaş alanına döndü: Polisten emeklilik reformu karşıtı göstericilere çok sert müdahale

Fransa'da emeklilik reformu karşıtı gösterilerde polis ve protestocular arasında arbede yaşandı.
Fransa'da emeklilik yaşının 62'den 64'e çıkmasını sağlayan yasa tasarısının gündeme gelmesiyle başlayan protestolar Senato'da onaylanmasıyla şiddetini arttırdı.
İşçi sendikaları, emeklilik reformuna karşı 6 Nisan'da ülke genelinde 11. kez kitlesel grev ve gösteri düzenleme çağrısında bulundu.
175 güvenlik görevlisi yaralandı
Ülke genelinde 16 Mart'tan bu yana düzenlenen protestolarda 175 güvenlik görevlisi yaralandı.
Fransız polisi, başkent Paris'te sokakları birbirine katan göstericilere sert müdahalede bulundu. Fransız hükümeti, protestolara karşı 13 bin polis ve jandarmayı görevlendirirken emeklilik reformuna karşı düzenlenen gösterilerde 201 kişi gözaltına alındı.