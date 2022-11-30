Fransa'da başörtülü müşterisini geri çeviren işletmeciye ders gibi ceza

Olay geçtiğimiz yıl ilkbaharda yaşandı. Pirene-Atlantik bölgesindeki Hendaye'da restoran işleten 64 yaşındaki kadın Anneler Günü'nü kutlamak için oğluyla restoranda yemek yemek isteyen başörtülü kadını, başörtüsünü çıkarması halinde işletmeye kabul edeceğini belirterek geri çevirdi.

Restoran sahibinin İspanyol doğumlu bir Fransız vatandaşı olduğu bildirildi.

15 Kasım'da Bayonne mahkemesinde görülen duruşmada davacı anne "Çok aşağılandım ve beni çok kırdı. Şimdi her restorana girişimde korkuyorum" dedi.

Oğlu da olay nedeniyle kendilerini "ikinci sınıf vatandaş hissettiklerini" ifade etti.

PARA CEZASI VE MADDİ TAZMİNAT

Savcılık işletmecin ifadelerinin "utanç verici" olduğunu belirterek 600 euro para cezası istedi.

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Para cezasını uygun gören mahkeme ayrıca, işletmecinin başörtülü müşterisi ve oğluna 1.300 euro manevi tazminat ödemesine karar verdi. Ayrıca mahkeme işletmecinin, "Fransa Cumhuriyeti'nin değerlerini yeniden gözden geçirmesi için vatandaşlık kursuna gitmesini" de hükme bağladı.

Fransa Cumhuriyeti'nin değerlerini yeniden gözden geçirmesi için vatandaşlık kursuna gidecek





Euronews'de yer alan habere göre, temyiz hakkının saklı olduğunu belirten işletmecinin avukatı karara ilişkin "Müvekkilime Fransız olmayı öğretmek istiyorlar. Kültürle dini karıştırdığınızda bu tür kararlar ortaya çıkar" söyleriyle tepki verdi.

İşletmecinin avukatı müşterisini "başörtüsünü çıkarmak" şeklinde koşul öne sürmek yerine mazeretsiz basitçe reddetseydi bu durumun yaşanmayacağına dikkat çekti.

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