Dünya Fransada belediye terör örgütü yandaşlarına salonunu açmış
AVRUPA

Fransa'da belediye terör örgütü yandaşlarına salonunu açmış

PKK'nın terör örgütü olarak tanındığı Fransa'da Venissieux Belediyesi'ne ait salonda bir araya gelen terör örgütü yandaşları, paçavralar önünde halay çekti. Görüntüler bölgede yaşayan Türk vatandaşlarının büyük tepkisini çekti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fransada belediye terör örgütü yandaşlarına salonunu açmış
​Fransa'da belediye terör örgütü yandaşlarına salonunu açmış.

Fransa'nın başkenti Paris'te üç kişinin öldüğü saldırının ardından birçok kentte sokağa inen terör örgütü PKK yandaşlarının, 26 Kasım'da Lyon şehrinde kutlama etkinliği düzenlediği ortaya çıktı.

BELEDİYE PKK YANDAŞLARINA KAPISINI AÇMIŞ

PKK'nın terör örgütü olarak tanındığı ülkede Venissieux Belediyesi'ne ait salonda bir araya gelen terör örgütü yandaşları, paçavralar önünde halay çekti.

Etkinliğe ait görüntüler sosyal medyada paylaşılırken, bölgede yaşayan Türk vatandaşlarının büyük tepkisini çekti.

​Fransa'da belediye terör örgütü yandaşlarına salonunu açmış
OYNAT 00:59
​Fransa'da belediye terör örgütü yandaşlarına salonunu açmış
Fransa'nın başkenti Paris'te üç kişinin öldüğü saldırının ardından birçok kentte sokağa inen terör örgütü PKK yandaşlarının, 26 Kasım'da Lyon şehrinde kutlama etkinliği düzenlediği ortaya çıktı. Venissieux Belediyesi'ne ait salonda bir araya gelen terör örgütü yandaşları, paçavralar önünde halay çekti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler bölgede yaşayan Türk vatandaşlarının büyük tepkisini çekti.

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