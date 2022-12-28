Fransa'nın başkenti Paris'te üç kişinin öldüğü saldırının ardından birçok kentte sokağa inen terör örgütü PKK yandaşlarının, 26 Kasım'da Lyon şehrinde kutlama etkinliği düzenlediği ortaya çıktı.
BELEDİYE PKK YANDAŞLARINA KAPISINI AÇMIŞ
PKK'nın terör örgütü olarak tanındığı ülkede Venissieux Belediyesi'ne ait salonda bir araya gelen terör örgütü yandaşları, paçavralar önünde halay çekti.
Etkinliğe ait görüntüler sosyal medyada paylaşılırken, bölgede yaşayan Türk vatandaşlarının büyük tepkisini çekti.
OYNAT 00:59
Fransa'da belediye terör örgütü yandaşlarına salonunu açmış
Fransa'nın başkenti Paris'te üç kişinin öldüğü saldırının ardından birçok kentte sokağa inen terör örgütü PKK yandaşlarının, 26 Kasım'da Lyon şehrinde kutlama etkinliği düzenlediği ortaya çıktı. Venissieux Belediyesi'ne ait salonda bir araya gelen terör örgütü yandaşları, paçavralar önünde halay çekti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler bölgede yaşayan Türk vatandaşlarının büyük tepkisini çekti.
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